Salut notifica 13 noves víctimes mortals de coronavirus en només 24 hores a Girona

La Regió Sanitària de Girona està revertint de mica en mica la situació crítica que setmanes enrere va portar al límit els principals indicadors de la pandèmia. D'aquesta manera, tot i que no es pot parlar d'una evolució estable, la corba epidemiològica es va moderant a la baixa.

Ho demostren les últimes dades actualitzades del Departament de Salut, que ahir van mostrar una forta baixada d'hospitalitzacions, concretament 34 menys que el divendres. Els hospitals gironins compten amb menys de 200 ingressats, una xifra que no s'assolia des de feia setmanes. També hi ha hagut una davallada dels casos més greus, i ahir hi havia 54 ingressats a les UCIs de la demarcació. De fet, Salut va corregir ahir altre cop el càlcul de recompte per incloure els hospitalitzats a les UCIs de centres privats.

Els nous casos de coronavirus també s'han frenat si es comparen amb el balanç del divendres. S'han notificat 624 nous casos, quasi un centenar menys. Amb aquest últim augment, ja són 29.868 els contagis comptabilitzats des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a la resta d'indicadors, també destaca la baixada de vuit punts del risc de rebrot a la demarcació, que se situa en 828 punts. Amb tot, es tracta d'una xifra que continua molt elevada, quasi 100 punts per sobre de la mitjana catalana. També es manté estable la velocitat de propagació del virus, que ahir va baixar una centèsima i se situa en 0,91.

Per contra, la mortalitat segueix sense baixar. Ahir es van xifrar tretze defuncions, una més que el divendres, i situant la xifra total molt a prop del miler de morts que ha provocat el virus de la covid-19.



Menys ingressats a Catalunya

Les últimes dades globals de Catalunya són lleugerament millors que les del dia anterior, i de fet es van declarar prop d'un miler menys de casos nous, concretament 4.271. Amb aquests ja s'han contagiat 294.703 persones durant la pandèmia. La mortalitat també va anar a la baixa, amb 61 defuncions, quan el dia anterior se'n van registrar 104. Les xifres publicades pel Departament indiquen que cada dia es produeixen de mitjana entre 50 i 70 morts, unes xifres que es donaven a principis del mes de maig.

També baixa el risc de rebrot, situant-se als 720 punts, quan la setmana passada vorejava el miler (986 punts). La velocitat de transmissió del virus es manté per sota d'u amb 0,92 punts, i el nombre d'hospitalitzats ha disminuït en més d'un centenar. Així, hi ha 2.621 persones ingressades pel virus, i d'aquestes 551 són a l'UCI. La inclusió dels centres privats al recompte ha fet augmentar la xifra de casos greus, que divendres se situava als 471.

Pel que fa a l'evolució de la detecció de caos, durant l'última setmana s'han fet 222.803 proves PCR i 52.850 tests d'antígens, dels quals un 11,21% han donat positiu.

Si sectoritzem el virus, les comarques amb el risc de rebrot més elevat són la Segarra, Osona i el Berguedà, i en quart lloc hi ha el Pla de l'Estany. Per municipis, Palafrugell és la localitat amb més de 20.000 habitants qui manté la taxa més elevada de risc de rebrot amb 2.034 punts. De fet, la setmana passada el municipi va celebrar un cribratge massiu per detectar casos asimptomàtics i tallar les cadenes de contagi. El cribratge va detectar 69 positius. En segona posició hi ha Vic, amb 1.794, i en tercera hi ha Martorell, amb 1.587 punts.



Més de 20 mil positius a l'Estat

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 22.516 nous positius en l'últim balanç i 347 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats divendres, amb 38.833 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons les últimes dades, fins ara hi ha hagut 1.328.832 casos confirmats per proves diagnòstiques.

Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 319.651 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 10.663, xifra superada per Catalunya amb 23.568 i per Andalusia amb 18.976. Des del principi de la pandèmia el Principat n'acumula 257.588. La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Madrid amb 1.744, seguida del País Basc amb 1.240 i l'Aragó amb 973. Catalunya n'ha registrat 885, una xifra que, com és habitual, no concorda amb la que fa pública el Departament de Salut.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra 347 morts més. Segons l'informe, 1.088 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 186 s'han produït a Andalusia, 156 a i 123 a l'Aragó. A Catalunya n'hi ha hagut 65.