Els alimentadors de gats de carrer gironins denuncien agressions

Preocupació entre les entitats animalistes que s'ocupen d'alimentar gats de carrer a les comarques de Girona per l'augment d'agressions i amenaces que reben les persones que s'ocupen de fer aquesta feina. I és que en els darrers mesos s'han incrementat aquests fets per part de veïns a qui no els agraden els gats i que no veuen bé que se'n tingui cura. La presidenta de Bisbal Gats, Marta López, assenyala que moltes vegades van a donar menjar als animals «amb por» perquè saben que les escridassaran o fins i tot temen que les puguin arribar a agredir.

Des de l'associació Lex Ànima animen aquest col·lectiu a denunciar si reben agressions de qualsevol mena. «És important que ho facin perquè no pot ser que pateixin per estar fent un servei públic que hauria de ser responsabilitat dels ajuntaments», assenyala la presidenta de l'entitat, Marina Vall-llosada.

El problema és que habitualment les denúncies «acaben en res» perquè és molt difícil de demostrar. Un bon exemple és el d'una alimentadora de gats de Palamós que va posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra que una treballadora d'una finca propera l'havia ruixat amb lleixiu quan anava a donar menjar a una colònia en un lloc que l'Ajuntament té reconegut.

Tot plegat, lamenta López, va acabar en no res, però assenyala que «no pot ser que haguem d'anar amb por a donar menjar als gats». A més, tant Vall-llosada com López adverteixen que aquesta situació és «generalitzada» a totes les comarques i que les persones que tenen cura dels gats de carrer n'estan «fartes».

Implicació dels Ajuntaments

Des de Lex Ànima reclamen la implicació dels ajuntaments. «Les persones que les alimenten no haurien de fer aquesta feina, sinó que qui n'és responsable són les administracions locals. Cal que es comenci a fer aquesta feina per controlar les colònies», reclama Vall-llosada.