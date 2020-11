Sense alternatives al centre de triatge a Sant Jaume de Llierca

En l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, l'alcalde de Sant Jaume i Conseller de Medi Ambient, Jordi Cargol (JxCat), va explicar que durant mesos havia buscat alternatives fora del terme del seu poble per ubicar el centre de residus previst als prats de Can Coma de Baix i no havia obtingut cap resultat. També havia provat de trobar un lloc al polígon industrial del seu poble i tampoc se n'havia sortit. Va precisar que al seu poble tothom està en contra del centre de triatge i va concretar: l'Ajuntament, els veïns i els industrials del polígon de Politger.

Pocs dies després del ple, el dilluns dia 19 d'octubre, Esquerra Republicana de Catalunya, amb nou consellers a la taula de plens, es va posicionar contra la ubicació del centre de triatge de residus a la finca de Can Coma de Baix.

Esquerra va escenificar la seva contrarietat a Can Coma de Baix. Allí, Miquel Reverter (alcalde de Castellfollit), Josep Companys (alcalde de Santa Pau) i Isabel Rigat (portaveu d'ERC a Sant Joan) van avisar que posar la planta de triatge a Can Coma de Baix suposa obligar l'Ajuntament de Sant Jaume a acceptar una infraestructura comarcal que no vol. Van posar com a mostra el fet que el conseller comarcal de JuntsxCat, Jordi Cargol (alcalde de Sant Jaume), va votar en contra de la modificiació del pla urbanístic per poder posar la planta a Can Coma de Baix. Abans de votar-hi en contra, Cargol va explicar que havia buscat alternatives a Can Coma de Baix al polígon de Politger i també fora del terme de Sant Jaume.

A més, els republicans van avisar que tirar endavant el centre de triatge de residus a Can Coma de Baix és «posar la comarca contra un poble». Van criticar el fet que en quinze anys el Consell no hagi trobat una alternativa a Can Coma de Baix i van acusar el president del Consell Comarcal, Santi Reixach, d'haver trencat el consens amb tothom.

El dimarts dia 20 d'octubre, va arribar la reacció del Consell Comarcat, manat per JxCat. La contesta planteja el que han estat quinze anys buscant una alternativa a Can Coma de Baix. El Consell va començar a buscar terrenys per la planta el 2005. El primer lloc que va aparèixer va ser Sant Ferriol i després es va parlar de Sant Aniol de Finestres. El Consell Comarcal es va trobar amb l'oposició dels ajuntaments i dels veïns.

La resposta del Consell Comarcal exposa que en quinze anys mai cap municipi va oferir cap terreny per fer el centre de triatge. En contra, tots els municipis consideren la planta de triatge com una necessitat i la clau per aturar l'augment del cost de la recollida un any rere l'altre.

Davant d'aquesta situació, el Consell Comarcal manifesta entendre la posició del conseller de Medi Ambient i alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, i asseguren que no tenen en compte el fet que hagués votat en contra de l'equip de govern, del qual forma part. També plantegen que la demanda de consens de l'alcalde de Sant Jaume és justa, però «malauradament no ha estat possible».

Expliquen que sempre han donat les explicacions que han calgut i que les acusacions dels republicans són injustes. Els acusen de deslleialtat i demanen als republicans que deixin la política de partit i siguin més constructius.

Consideren l'aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Urbanístic per poder fer el centre a Sant Jaume com un pas endavant per reciclar més bé i contenir el cost de la recollida. La modificació va ser aprovada per adequar al pla la resolució del TSJC de 2019. El Consell considera que per donar compliment a la sentència cal ajustar la superfície de la planta fora dels terrenys protegits i augmentar l'amplada de l'accés.



El cost de la recollida

En un any, el cost d'entrar residus a l'abocador de Beuda pujarà un 14% el 2021, el cos global de la recollida a la Garrotxa estableix un increment del 16,50% del 2021 respecte al 2020 i el 2020 respecte al 2019 va pujar un 17,9%. Un any rere l'altre el Consell Comarcal aconsella als municipis que incrementin el preu de la taxa que paguen els veïns al cost real de la recollida. Van aconsellar un increment del 13% l'any passat i aquest any han aconsellat puges del 9,01% en municipis amb servei a disseminats i del 6,8% en municipis amb servei de nuclis.

Els augments estan relacionats amb l'augment del preu de l'entrada de residus a l'abocador que implanta l'Agència Catalana de Residus d'acord amb les exigències de la Unió Europea.

La reacció dels ajuntaments passa per assumir part del cost de la gestió de la recollida i no elevar la taxa als ciutadans, als quals no els pot demanar gaires alegries. Així, l'Ajuntament d'Olot, dijous dia 22 d'octubre, va anunciar que no apujarà el rebut. L'any passat van voler fer una puja del 14% i van haver de tirar-la enrere percausa de la reacció dels veïns. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts l'any passat va congelar la taxa i aquest l'any ha aprovat la pujada d'un 4%. Riudaura no apujarà el rebut i l'any passat el va apujar un 10%.