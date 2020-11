El bon temps omple els espais naturals gironins

Veïns dels principals municipis gironins van aprofitar el bon temps del diumenge per sortir en massa als espais naturals que tenen més a prop, i sempre tenint en compte que les actuals restriccions per prevenir l'expansió de la covid no permeten sortir del municipi durant el cap de setmana, tot i que si es fa esport es pot arribar al municipi veí.

La Devesa, la vall de Sant Daniel i les Hortes de Santa Eugènia i Salt, o la via verda cap a Quart van ser de les zones més concorregudes a la ciutat de Girona. A la ciutat de Figueres, el parc Bosc es va omplir de gent, així com el camí que porta fins al castell de Sant Ferran.

A Banyoles, el passeig de l'Estany va registrar ahir diumenge una notable afluència de persones que van aprofitar, després d'un dissabte gris i plujós, el bon temps per sortir a passejar o anar amb bicicleta per l'entorn de l'Estany i també pels límits territorials amb el municipi veí de Porqueres.

Amb un compliment majoritari de les restriccions derivades de la pandèmia, molts banyolins i banyolines van sortir a l'aire lliure per esbargir-se en espais naturals diversos com ara el parc de la Draga, el puig Clarà i el de Sant Patllari, la ruta dels aiguamolls de la Puda o el paratge de les Estunes. Al front d'Estany, on encara continua la restricció del pas de vehicles els caps de setmana, nombroses famílies ocupaven els principals vials a peu, amb bicicletes o patins. En tota la zona de l'Estany i per la prohibició d'obrir bars i restaurants, només restava obert un petit quiosc que oferia, amb gran èxit de demanda, begudes i entrepans en format exclusiu de take away.