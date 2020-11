Els càmpings gironins estudiaran crear zones d'autocaravanes davant l'augment de clients

L'Associació de Càmpings de Girona ha assegurat que alguns establiments preveuen especialitzar-se en les autocaravanes i furgonetes adaptades davant de la "tendència a l'alça" d'aquest tipus de turisme. Segons ha explicat el vicepresident de l'entitat, Josep Maria Pla, la majoria de càmpings gironins ja estan "relativament adaptats" a les necessitats de les autocaravanes amb punts d'evacuació d'aigües negres o torres per carregar les bateries elèctriques. Tot i així, preveu que hi hagi establiments que creïn una zona específica per a autocaravanes per l'interès creixent. Per altra banda, Pla ha demanat a les administracions i propietaris de zones d'autocaravanes que legalitzin els espais complint la normativa catalana.