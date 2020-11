Un circ confinat a Girona que es resisteix a abaixar el teló

El circ Raluy Legacy va aturar els seus camions a Girona, després de quatre anys sense fer-hi parada, per les fires de Sant Narcís 2020. El 23 d'octubre debutava amb l'espectacle Todo (Lo)cura, que recrea l'essència del circ als anys trenta, a l'esplanada de la Copa. L'última funció, abans de traslladar la carpa a Santa Coloma de Gramenet, estava prevista per ahir. El circ, però, segueix a la ciutat i ha hagut d'aturar la gira a causa de les noves mesures de restricció per frenar la pandèmia.

Des de fa una setmana, està tancat al públic amb les actuacions suspeses i, com a mínim, encara en té per quinze dies més. Louisa Raluy, codirectora del circ amb la seva germana Kerry, ha de veure com el recinte es torna a confinar. La primera onada els va atrapar a Reus, on actuaven el març. «Vam estar quatre mesos al mateix lloc. No hi estem acostumats» explica. Habitualment, canvien de ciutat cada dues setmanes. «El màxim que estem parats són dos mesos a Barcelona per Nadal, i ja ens sembla molt».

Per la família, l'habitual és anar canviant de paisatge. «Se'ns fa estrany estar parats» explica Niedziela Raluy, la seva filla. «A Reus, els veïns ens saludaven pel carrer. Va ser la primera vegada que ens sentíem part d'un lloc».

La situació sanitària no només els ha afectat la mobilitat. A causa de la covid-19, també van haver de readaptar l'espectacle. «Normalment fem un descans al mig de la funció, però vam considerar que hi havia risc de contagi i l'hem compactat per evitar aglomeracions de gent» expliquen. Abans que s'hagués de suspendre, la funció s'allargava una hora i vint, aproximadament, i no es feia pausa intermèdia. «Si algú s'ha d'aixecar per anar al lavabo o alguna cosa, ho pot fer. En general, la gent arriba esglaonadament i s'asseu». El circ ha anat adaptant-se als aforaments permesos.

«Van obrir bars i restaurants abans que deixar-nos obrir el circ i fer l'espectacle», denúncia Louisa Raluy, que aprofita per reivindicar que la cultura és segura i que no s'hauria d'aturar.

Al Raluy, hi solen viure una cinquantena de persones repartides en les diferents caravanes que es reparteixen al voltant de la carpa principal. Com que molts artistes internacionals no havien pogut traslladar-s'hi, a Girona n'hi conviuen aquests dies una trentena. Davant les idees preconcebudes, Louisa Raluy explica: «Això no és una gran família, com diuen a les pel·lícules. És un barri amb veïns, més i menys avinguts». «És el nostre poble», afegeix la filla. «El que va canviant és el paisatge exterior». L'equip fix és la família -avis, filles amb parelles i nets- i el personal. Els artistes van i venen, segons les funcions que es preparen.

A part d'estar quiets a un destí, la majoria coincideixen en el fet que troben a faltar el moviment dins del recinte. «Estem acostumats a veure molta gent diferent sempre i a tenir públic. Enyorem poder actuar», explica Pietro Vicentini, el pallasso. «És carregós estar tancats i sense gent», diu Louisa Raluy.

La Niedziela i la seva germana Emily són la cinquena generació del circ. Sempre preparen el número juntes. Ara, en fan un de Pole Dance i expliquen que per respectar les mesures d'aforament entrenen la meitat del que és habitual. «Entrenem només dues hores al matí, perquè hem de fer torns per venir a la pista».

L'Emily creu que porten el circ a la sang, però està convençuda que tothom és capaç de fer-ho. «No tenim cap do, ni té a veure amb la genètica. Hi dediquem moltes hores». Acostumada a aquesta vida diu que «el confinament, sense el ritual de l'espectacle, va ser dur».

Quan el circ pugui reobrir, la família no marxarà de Girona. «Tenim la intenció de tornar a treballar quan es pugui, per la gent que no hagi pogut venir».

Ahir, a les cinc de la tarda, es va emetre en línia l'espectacle The magicformula pels canals propis de Facebook i YouTube. «Volíem agrair als veïns i veïnes de Girona el suport que ens donen. Molta gent ha passat a preguntar si necessitem res o ens falta menjar. Per això, hem decidit emetre la funció. No volíem que els nens i nenes es quedessin sense circ per fires», diu Niedziela.

L'Ajuntament de Girona els permet allargar l'estada mentre duri aquesta situació. «Ens ho han posat molt fàcil», diu la família.