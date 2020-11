Compareixen davant del jutge tretze investigats més pel tall de l'AP-7 a Salt

Tretze de les persones investigades per la seva participació en el tall de l'AP-7 de fa un any a Salt convocat per Tsunami Democràtic han comparegut aquest dilluns al matí davant del titular del jutjat número 3 de Girona que instrueix el cas. La majoria dels citats s'han acollit al seu dret de no declarar, segons ha explicat una de les advocades de la defensa, Montse Vinyets.

En aquesta ocasió, el jutge ha acceptat que alguns dels investigats, residents en diverses contrades de Catalunya, hagin pogut comparèixer via videoconferència. Ha estat el cas d'un jove que ha estat citat als jutjats d'Amposta, on s'han concentrat una trentena de persones per donar-li suport.

El cas investiga més d'una cinquantena de persones a les quals se'ls atribueix un suposat delicte de desordres públics i, en alguns casos concrets, atemptat contra agents de l'autoritat arran del tall de l'autopista que va tenir lloc entre els dies 12 i 13 de novembre de 2019.

Vinyets creu que la causa no superarà l'actual fase d'investigació i s'acabarà arxivant. Segons argumenta, no existeixen elements delictius en l'actuació dels investigats, que estaria emparada en els drets de manifestació i reunió.

L'acció de Salt formava part de la iniciada per Tsunami Democràtic el matí de l'11 de novembre a la Jonquera i que també investiga un jutjat de Figueres, amb 197 persones investigades.