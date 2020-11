De l'hort a les botigues de poble

Comprar productes ecològics a un preu raonable a petites botigues de poble. Aquesta és la voluntat de Xarxa Pagesa, la iniciativa que han tirat endavant un grup de pagesos de les comarques de Girona que volen oferir els seus productes a aquests establiments que es troben en municipis on no hi ha grans centres comercials ni supermercats. A més, és una forma que tenen de poder rendibilitzar encara més les seves explotacions i «poder viure dignament» de la professió. «L'objectiu és doble: que els ciutadans d'una localitat petita tinguin accés a aquest producte sense haver de fer 20 quilòmetres en cotxe i que nosaltres tirem endavant amb el negoci», assenyala en Joan Coll, un dels nou pagesos que participa en la iniciativa.

A més, les botigues no hi perden res. I és que tot el que sobri Xarxa Pagesa s'ho emporta i només factura allò que sí s'ha venut. Això sí, el botiguer no fa la comanda, sinó que Xarxa Pagesa li porta una quantitat de producte determinat i, en funció de les vendes, la modifica de cara a la setmana vinent. Un cop passa a recollir l'excedent, el botiguer abona el que pertoca.



El client sap quan cobra cadascú

Una de les particularitats que té la iniciativa és que a les lleixes dels establiments on s'exposa la verdura, el botiguer hi adjunta una llista de preus amb tots els productes. Al costat hi especifica el que cobra el pagès, el que s'emporta l'intermediari i el preu final de venda de la botiga. D'aquesta manera sap quin marge té cadascú.

En aquest sentit, Coll explica que el que pretenen és generar una economia basada en la proximitat alimentària. «És com muntar un petit mercat a les botigues i així el consumidor sap què està comprant, d'on ve el que està comprant i a qui li està pagant», remarca.

L'aposta de moment ja compta amb una vintena de botigues petites d'arreu de la demarcació i Coll dona per fet que arribaran encara a més llocs. I és que el producte ecològic és cada vegada més apreciat i la demanda ha crescut.

Un dels botiguers que no ha dubtat a apostar per aquest producte és en Joan. Té un petit negoci a tocar de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i des de fa unes setmanes ja exposa el producte de Xarxa Pagesa. «Saps que és verdura bona, de proximitat, sense fitosanitaris, i com que cada cop hi havia més gent que me'n demanava, vaig tirar endavant», explica en Joan.



Rerefons social

A més, Xarxa Pagesa dona l'excedent de producte que té a entitats socials que treballen amb persones amb pocs recursos. Un cop recullen el que no s'ha venut a les botigues, allò que està en bon estat va a parar a aquestes associacions per tal que ho distribueixin a aquells que ho necessiten.

«Aquest projecte va més enllà. No és només una funció social de donar el que no has venut, sinó que el fet de produir i vendre a prop nostre ens està donant la possibilitat de viure d'això i tenir un sou digne. Això genera riquesa al territori, perquè no pot ser que el 75% de la verdura que es consumeix a Catalunya es produeixi a fora», assenyala Coll.