Olot impulsa la redacció d'un projecte per reurbanitzar Montolivet

L'Ajuntament d'Olot ha licitat la redacció del projecte constructiu de reurbanització del barri de Montolivet, construït als anys 50. Els treballs permetran tenir una diagnosi de la seva situació viària i urbana i fixar les actuacions de millora que s'hi ha de fer en matèria d'infraestructures, accessibilitat, aparcament i mobilitat. L'actuació de millora al barri preveu la realització de diversos estudis per analitzar i resoldre les mancances detectades a l'espai públic de la zona. S'incidirà en els espais viaris, les zones per a vianants, ferms, paviments, clavegueram, escomeses, l'enllumenat, escales, baranes, jardins i mobiliari urbà així com es xarxes àrees i subterrànies dels serveis públics.

El projecte de reurbanització es basarà en dos estudis anteriors (realitzats entre el setembre i el novembre del 2019) que han permès identificar diverses actuacions de millora. Entre elles, destaquen l'arranjament de vials per adaptar-los a les rasant actuals, la reposició dels paviments dels carrers i les escales així com la pavimentació de voreres per plataformes úniques, noves senyalitzacions o la remodelació de la xarxa de sanejament.

Tal i com detalla la 'Memòria Valorada de la Reurbanització del Barri de Montolivet', els treballs, valorats en uns 6,8 milions d'euros (MEUR), també afectarien a la xarxa d'aigua potable així com la proposta de soterrament de part de les línies de baixa tensió, la instal—lació de nou enllumenat públic i la creació de contenidors soterrats, entre d'altres accions.

Després d'analitzar aquesta primera memòria, ara s'encarrega la redacció del projecte constructiu, que analitzarà un total de 21.000m?2; de vials i 4.600 m?2; de jardins i escales. El projecte té un cost estimat de 105.270 euros i té un termini d'execució de cinc mesos.

La regidora d'Hisenda i responsable del barri de Montolivet, Montse Torras, afirma que la renovació d'aquesta zona és un "projecte estratègic" que l'Ajuntament d'Olot s'ha marcat com a "prioritat" amb la voluntat de dotar aquesta zona de major accessibilitat i dinamització. Torras ha recordat que a partir de les reunions que han mantingut amb l'associació de veïns del barri s'ha pogut avançar en la millora d'aquest sector "amb la voluntat de donar la millor resposta a cada necessitat".

Per la seva banda, l'alcalde, Pep Berga, assegura que aquesta remodelació forma part de l'objectiu "d'anar posant al dia els diferents barris de la ciutat, especialment els que es van construir fa més de 60 anys".

La presidenta de l'Associació de Veïns de Montolivet, Clara Casanova, diu que estan "molt contents que pugui avançar aquest projecte tan necessari per millorar el barri", que està molt "envellit".

El de Montolivet és el primer de Pla de renovació de barris que impulsa l'ajuntament aquest mandat. Es tracta d'un programa que, per primera vegada, inclourà un conjunt d'accions de manteniment dels paviments, actuacions de renovació de l'enllumenat, a més de millores en la seguretat, el clavegueram i la mobilitat.

El projecte segueix l'experiència dels Plans Integrals d'Actuació Municipal (PIAM) de Sant Miquel i el Nucli Antic d'Olot engegats els últims anys i que, de manera participativa, han permès actuar en totes aquelles mancances de conservació i els projectes de millora d'aquests espais escollits i prioritzats pels veïns.

A la falda del volcà

El barri de Montolivet, també anomenat Sant Pere Màrtir, està ubicat a la vessant nord-est del volcà de Montolivet. Urbanitzat entre els anys 1951 i 1956 de la mà dels arquitectes Joaquim M. Masramon i Ignasi Bosch, compta amb una església, una plaça porxada i un conjunt de 332 edificacions residencials que segueixen l'esquema de ciutat jardí. Les cases, principalment unifamiliars i unides de dues en dues, estan distribuïdes enmig d'una xarxa viària amb vials estrets, d'una sola direcció, rasants inclinats i desnivells pronunciats amb zones enjardinades i nombroses escalinates.