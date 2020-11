Teresa Jordà es presentarà com a candidata per encapçalar la llista d'ERC per Girona

L'actual consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha anunciat aquest dilluns que es presentarà com a candidata per encapçalar la llista d'ERC per Girona a les eleccions del pròxim 14-F. En un vídeo difós a Twitter, Jordà afirma que està "il·lusionada" i "compromesa" i espera comptar amb el suport de la militància. Jordà es mostra convençuda, a més, que només Esquerra és "capaç" d'abordar els reptes de país. "La victòria d'ERC segur que ens farà abraçar i avançar abans en l'autodeterminació i l'amnistia", afirma.



El procés de primàries per escollir el cap de llista d'Esquerra a la demarcació de Girona finalitza el pròxim 18 de novembre. Fins aleshores, s'hi poden presentar més candidatures.