Els càmpings gironins estudiaran crear zones específiques d'autocaravanes

L'Associació de Càmpings de Girona ha assegurat que alguns establiments preveuen especialitzar-se en les autocaravanes i furgonetes adaptades davant de la «tendència a l'alça» que està experimentant aquest tipus de turisme. Segons ha explicat el vicepresident de l'entitat, Josep Maria Pla, la majoria de càmpings gironins ja estan «relativament adaptats» a les necessitats de les autocaravanes, amb punts d'evacuació d'aigües negres o torres per carregar les bateries elèctriques. Tot i així, preveu que hi hagi establiments que creïn una zona específica per a autocaravanes per l'interès creixent. D'altra banda, Pla ha demanat a les administracions i propietaris de zones d'autocaravanes que legalitzin els espais complint la normativa catalana.

El turisme d'autocaravanes està a l'alça i aquest estiu s'ha impulsat encara més arran de les restriccions sanitàries. Segons un estudi presentat per la UdG divendres passat, la meitat dels turistes que opten per viatjar amb autocaravana o una furgoneta adaptada tenen estudis universitaris i compten amb un poder adquisitiu més elevat que la mitjana.

Aquest informe ha confirmat algunes de les percepcions que tenien els càmpings gironins sobre aquest tipus de turisme. En aquesta línia, el vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona, Josep Maria Pla, ha recordat que «les fàbriques d'autocaravanes no donen l'abast de lliurar els vehicles» i actualment «hi ha un termini molt llarg» abans de rebre les claus del vehicle.

A més, l'estudi posa de manifest que un 80% de les pernoctacions que fan aquests turistes són en càmpings. Pla ha recordat que la majoria dels establiments gironins ja estan «relativament adaptats» a aquests vehicles, habilitant serveis com l'evacuació d'aigües negres o punts de llum on carregar les bateries de les autocaravanes.

Tot i així, Pla no ha descartat que hi hagi alguns establiments que optin per especialitzar-se en aquest tipus de públic o, si més no, creïn zones més pensades per a autocaravanes. Segons el vicepresident de l'entitat, aquesta transformació forma part de l'ADN «dinamitzador» que, segons indica, caracteritza el teixit empresarial turístic gironí.

Per contra, Pla ha demanat a les administracions que comencin a regular i ordenar totes les àrees d'autocaravanes que hi ha arreu del territori. Segons un decret del Govern de l'agost, les àrees d'autocaravanes han de complir amb un conjunt de requisits, ja que han passat a ser tipificades com a allotjament turístic.

Per al vicepresident, es tracta d'una bona decisió, ja que fins ara «costava d'entendre» que els càmpings haguessin de complir amb «molts tipus de normatives», mentre que les àrees per autocaravanes no. Ara, ha demanat als ajuntaments i impulsors d'aquestes zones que legalitzin els espais en funció de la normativa catalana.