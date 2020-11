Girona registra una de les xifres de nous positius més baixes de la segona onada

La millora de la situació epidemiològica a la Regió Sanitària de Girona és una realitat, així com a la resta de Catalunya, tot i que els experts alerten que no s'ha d'abaixar la guàrdia. De fet els principals indicadors de contagi demostren que el punt més àlgid de la segona onada ja s'ha quedat enrere.

Una dada que evidencia clarament aquest canvi de tendència és la dels nous casos. És cert que els dilluns la xifra sol ser baixa, ja que durant els caps de setmana se solen fer menys proves i, per tant, es detecten menys positius, però ahir Salut va notificar un nombre relativament baix, en comparació als últims dilluns i a la mitjana de les darreres setmanes. En total es van registrar 234 casos, una de les xifres més baixes de la segona onada de la pandèmia. De fet no s'assolia aquest nombre des de mitjans d'octubre, quan Salut va oficialitzar l'inici de la segona onada. A partir de llavors, els positius es van anar disparant sense control. A finals de mes, es va arribar al pic i es van assolir xifres mai vistes en tota la pandèmia, i és que es van arribar a superar els 900 casos diaris. Des de llavors, la velocitat de reproducció del contagi i l'índex de rebrot s'ha anat reduint i es comencen a notar els efectes amb la reducció de nous casos.

D'altra banda, una altra bona notícia és que després de dies en què s'han reportat xifres altes de defuncions pel virus, ahir no se'n va notificar cap. El risc de rebrot i la velocitat de reproducció del virus, principals indicadors del contagi, també s'estabilitzen a la baixa. L'índex de rebrot es va situar un valor de 767 punts, 29 menys que el dia anterior i 300 menys que la setmana passada. Malgrat tot continua sent molt elevat, de fet és el segon de més alt de Catalunya després de l'índex de la Catalunya Central, on encara supera els 800 punts. La velocitat del contagi (Rt) es va mantenir en 0,9.

La situació als hospitals, en canvi, segueix una evolució contrària. Ahir es va produir un augment significatiu de dotze ingressos i el total arriba a 324. D'aquests, 54 es troben a l'UCI. Del total d'hospitalitzats, n'hi ha 76 a Figueres, divuit més en una setmana. Al llarg d'aquests dies també s'hi han produït vuit defuncions. Finalment, a Blanes hi ha 28 ingressats, quatre menys que a finals de la setmana passada, i s'han produït dues defuncions en quatre dies.