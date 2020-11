L'enllaç de l'A-2 a Vidreres: la gran assignatura pendent dels pressupostos

L'A-2 al seu pas per Vidreres, a la zona on s'ha d'ubicar el futur enllaç.

L'A-2 al seu pas per Vidreres, a la zona on s'ha d'ubicar el futur enllaç. DAVID APARICIO

mb més d'onze milions d'euros previstos, l'enllaç de l'A-2 a Vidreres és una de les inversions «estrella» dels pressupostos de l'Estat pel 2021 a les comarques gironines. Tanmateix, és també una de les grans assignatures pendents que té el govern espanyol a la demarcació: les obres estan adjudicades des de 2016, però de moment, el més calent és a l'aigüera. L'últim entrebanc amb què s'ha trobat aquesta obra -peça clau per a finalitzar el desdoblament de l'N-II a la comarca de la Selva- ha estat un requeriment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ha obligat a modificar el projecte i a paralitzar els treballs.

Un cop pràcticament descartat el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà -a l'espera de l'estudi de mobilitat un cop s'alliberi l'A-7 de peatges-, al Govern estatal només li falta acabar les obres a la comarca de la Selva. I per fer-ho, només falten dues obres, que de fet són les que s'emportaran les principals inversions de l'Estat pel 2021 a la província. La primera és la millora del tram entre Maçanet de la Selva i Tordera: ja fa anys que el Govern espanyol va decidir que aquest tram no es desdoblaria, sinó que s'arranjaria, i els treballs de fet ja es troben en marxa. Per l'any que ve, s'ha previst destinar-hi més de vuit milions d'euros. I la segona gran obra pendent és l'enllaç de Vidrerse, una peça necessària per absorbir tot el trànsit procedent de Barcelona que es dirgeix a l'A-2 en sentit Girona. Es tracta, doncs, de l'element que ha de servir com a «tancament» de l'A-2 a les comarques gironines.

El problema és que, com tants altres treballs relacionats amb el desdoblament de l'N-II a les comarques gironines, l'enllaç de Vidreres ja porta anys de retard. Els treballs es van adjudicar l'any 2016 per 13,7 milions d'euros a la Sociedad Estatal de Infrasetructuras del Transporte Terrestre (Seittsa). Des de llavors, l'enllaç s'ha convertit en una partida recurrent en els pressupostos de l'Estat a les comarques gironines, ja que cada any s'hi han destinat diners, però a horse d'ara amb prou feines s'han pogut fer els treballs previs.

L'últim entrebanc va aparèixer fa uns mesos, quan, una vegada ja s'havien començat a executar els primers treballs, l'ACA va enviar un requeriment a l'Estat per tal que fes modificacions al projecte, en haver detectat «una sèrie de deficiències». La principal petició de l'organisme de la Generalitat és que s'executi un nou pas d'aigua per evitar que, en cas de pluges, es puguin produir inundacions. El problema és que, a hores d'ara, el ministeri encara no ha fet públic quan es refarà el projecte, quin cost tindrà i com afectarà això al calendari d'execució. De moment, l'únic que se sap del cert és que l'hi ha reservat una partida d'onze milions d'euros per l'any que ve. En els darrers pressupostos -els de 2019, que Pedro Sánchez no va poder arribar a aprovar-, estava previst dedicar-hi catorze milions.

En aquests moments, l'A-2 i l'autovia C-35 -que uneix Maçanet de la Selva amb Palafrugell-, es connecten a Vidreres a través d'un enllaç en forma de trèvol. Per tal de millorar-lo i dotar-lo d'una major capacitat, el Ministeri té previst substituir el branc en força de llaç -on els vehicles han de girar 270 graus en un radi raduït- per un branc semidirecte amb un traçat més ampli que permeti als vehicles adquirir una major velocitat i alhora augmentar-ne la capacitat. A més, també hi ha previst un nou enllaç.