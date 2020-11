Les mascaretes a les aules, un obstacle per a la comunicació amb els alumnes

Les mascaretes a les aules s'han convertit en un obstacle per a la comunicació entre mestre i alumnes. La problemàtica és extensible a totes les edats, però la incidència és especialment major en els nens i nenes de cicle infantil i de primària. Algunes escoles han buscat alternatives a les mascaretes convencionals que permetin una millor interacció i aprenentatge dels infants amb el professor. Estan a l'espera que el Departament d'Educació faci arribar-ne de transparents als centres, i no només aquelles pensades per als alumnes amb problemes auditius. Mentre no arriben, les escoles busquen solucions.

El col·legi de Sant Jordi Desvalls, al Gironès, és un dels centres que està buscant la manera de millorar la comunicació entre els mestres i els alumnes. Una mascareta i una pantalla transparent és una possible alternativa que tenen sobre la taula i que s'utilitzaria en moments puntuals i mantenint la distància de seguretat.

La Mercè Puertas, tutora dels cursos de cicle inicial de l'escola, explica que han detectat incompatibilitats entre les mascaretes opaques i les tasques relacionades amb la lectoescriptura, que consisteixen en el procés en què l'alumne aprèn a llegir, escriure i a comprendre textos. Les dificultats es donen sobretot en els infants de cicle inicial (primer i segon de primària) i Puertas reivindica que se'ls pugui veure la cara als mestres en tasques puntuals. «Quan treballem sons que s'assemblen, la mascareta fa que no siguin tan clars auditivament», remarca. A més, també representa una barrera pel que fa a l'expressivitat.

Hi coincideix la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, Pilar Gargallo, qui detalla que en els nens i nenes de cicle infantil pot suposar un greuge en la cura i acollida. «Amb les mascaretes convencionals no hi ha comunicació no verbal i costa més generar vincles i expressar les emocions» remarca, una situació extensible també als alumnes de secundària.

Problemes d'afonia

Però a banda dels obstacles que representa en l'àmbit pedagògic i de la necessitat de fer arribar les noves mascaretes a infants amb pèrdua auditiva, també suposa un desgast per als professors, que «sobrecarreguen» les cordes vocals i es poden produir situacions d'afonia.

Alguns ajuntaments, davant les dificultats detectades pels professionals docents, han proveït les escoles de mascaretes transparents a l'espera que ho fes el departament. És el cas de l'Ajuntament de Gavà, que ahir va començar a enviar mascaretes per tal d'afavorir la comunicació amb alumnes nouvinguts o deficiència auditiva, que podran llegir els llavis i veure la vocalització per entendre millor allò que els mestres expliquen a classe.

Al Vendrell, la distribució de mascaretes transparents per part de l'Ajuntament va ser objecte de polèmica, ja que Educació va alertar que no estaven homologades i no protegien correctament.

Precisament, la setmana passada, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar la compra de mascaretes de protecció de la covid-19 transparents per a persones sordes. El departament estava a l'espera de la seva homologació.

La Federació d'Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa (Acapps) celebra que el Departament d'Educació hagi anunciat «per fi» la compra de mascaretes transparents i lamenta que els dos mesos de curs escolar sense aquest recurs han «agreujat molt» la comunicació d'aquest col·lectiu d'alumnes i «ha posat en risc el seu seguiment acadèmic».