Salut vol prorrogar les restriccions dues setmanes més

El Departament de Salut proposarà en els propers dies al Procicat prorrogar 15 dies més les mesures actuals davant de la covid-19, segons va indicar ahir el seu secretari general, Marc Ramentol. «La proposta inicial que posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Després s'ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat», va afirmar Ramentol, en una entrevista a RAC1 i preguntat pel tancament al públic de bars i restaurants i per les altres restriccions. La consellera de Salut, Alba Vergés, va afegir que aquesta setmana es reunirien tant en diferents àmbits del Govern com amb experts per analitzar les mesures vigents i tancar els detalls de les properes setmanes.

La justificació a la voluntat d'allargar les mesures dues setmanes més es deu al fet que, segons el secretari general de Salut, Catalunya encara no ha arribat al pic assistencial i la baixada de la corba s'està pruduint a «un ritme molt lent». Tanmateix, Ramentol assegura que les mesures preses fins al moment -el tancament de bars i restaurants, toc de queda nocturn, perimetrages municipals el cap de setmana i suspensió de bona part de les activitats culturals, entre d'altres- «estan tenint impacte» per contenir la segona onada de la covid-19 però que no es poden «repetir vells errors», amb referència a les «desescalades accelerades del maig». Segons va explicar, s'està preparant un pla de desescalada que establirà com aixecar les restriccions segons l'efectivitat que s'atribueix a cadascuna. En qualsevol cas, Ramentol no en va voler donar més detalls i va resoldre que parlar d'escenaris de desescalada quan encara no s'havia arribat al pic de pressió assistencial li semblava «prematur».

Referint-se a la importància d'eleborar i dur a terme un pla de desescalada correcte, el secretari general de Salut va advertir que si la desescalada de les restriccions actuals és «excessivament ràpida, podria donar-se la possibilitat que la segona i la tercera onades se sobreposessin». Per això va remarcar la importància que l'impacte de la covid-19 sobre els hospitals i l'atenció primària baixi ràpid en les properes setmanes per «alliberar capacitat assistencial de la segona onada». Si una eventual tercera onada se sobreposés a la segona, alerta, la situació seria «d'una gravetat molt més important que l'actual».

Unes declaracions que va compartir conjuntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés, que va admetre que «no es pot descartar res». «És evident que és factible», va afirmar, i ho va atribuir als «mesos complicats que venen» per l'hivern. De la mateixa manera, va insistir que per aquesta raó cal «més temps» perquè les mesures acabin de fer el seu efecte. «Necessitem més temps per estabilitzar tota la situació; no ens avancem, anem pas a pas», va remarcar.

Tanmateix, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava ahir la pròrroga del toc de queda a Catalunya fins al 23 de novembre com a mesura davant de la pandèmia de la covid-19, tal com ja s'havia avançat dies enrere. D'aquesta manera es manté la prohibició establerta el diumenge 25 d'octubre de circular per la via pública entre les 10 del vespre i les 6 de la matinada, excepte si es tracta de desplaçaments essencials, que cal justificar. Fora d'aquest horari també està permès tornar a casa des de centres educatius o per recollir menjar en restaurants que ofereixin servei a domicili, que poden prestar fins a les 11 de la nit. També per tornar d'activitats culturals, si bé ara estan suspeses per una altra resolució.

També es permet la circulació dels vehicles per carreteres que transcorrin per Catalunya sempre que tingui origen i destí fora del territori. La circulació del transport de mercaderies està permesa sempre. Als animals de companyia se'ls seguirà podent passejar entre les 4 i les 6 de la matinada, durant el temps imprescindible i de manera individual. La resolució fa referència a la «greu situació epidemiològica» del coronavirus a Catalunya i el «seu impacte en la capacitat del sistema sanitari».



El Nadal, una incògnita

La gran incògnita recau ara en què passarà durant la festivitat del Nadal, quan solen fer-se grans reunions familiars. El secretari general va afirmar que aquesta és una qüestió que s'haurà d'«abordar amb tranquil·litat el mes de desembre». «Tots necessitem el Nadal d'alguna manera, però entre tots haurem de buscar la manera de fer-lo diferent», va reflexionar. Tot i això, el secretari general de Salut va deixar clar que, mentre duri la pandèmia, no canviarà el principi de fer activitats i trobades socials en grups com més reduïts, millor. Per tant, descarta relaxar les mesures només pel fet que siguin festes.