Sant Jaume exigeix l'aturada del Pla Especial de la planta de residus

L'Ajuntament de Sant Jaume reclama al Consell Comarcal de la Garrotxa que aturi la tramitació de les modificacions al pla especial urbanístic per impulsar la planta de triatge de residus. En un comunicat demana que es faci un debat «aprofundit» de la política de residus i un estudi tècnic «independent» que garanteixi que no sigui necessària l'aportació de residus d'altres comarques per mantenir la viabilitat econòmica de la planta».

També exigeix que, en cas que la iniciativa es consolidi, hi hagi un «consens avalat sota criteris tècnics de les diferents ubicacions alternatives, amb un pla d'incentivació concret per al municipi que en pogués resultar afectat».

Demanen a la Generalitat i al conseller de Territori, Damià Calvet, «implicació» per buscar «una millor solució». Consideren que la Generalitat ha de restablir la funció directiva que li correspon i que ha de fer un altre estudi que indiqui «l'estimació dels recursos disponibles i les necessitats i dèficits en la gestió a la comarca dels residus domiciliaris».

El passat mes d'octubre, el ple del Consell Comarcal va aprovar adequar el pla especial per als terrenys de Can Coma. L'ens va argumentar que la decisió es prenia «en compliment de la sentència del TSJC del desembre del 2019, que va avalar la construcció de la infraestructura en aquesta zona. Des de Sant Jaume de Llierca rebutgen l'actuació i diuen que és «improcedent». Precisen que la sentència del desembre, segons el seu criteri, obliga a redactar un nou pla especial en cas que es mantingui la voluntat d'instal·lar la planta a Can Coma de Baix.

L'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol (JuntsxCat), va votar en contra de la modificació, tot i ser membre de l'equip de govern de JuntsxCat i conseller de Medi ambient.

A més, Sant Jaume recorda que el Tribunal Superior de Justícia ha acceptat el recurs de cassació contra la sentència del desembre i el Tribunal Suprem podrà emetre una altra sentència. Així, consideren que el Consell Comarcal ha d'esperar la finalització dels tràmits judicials abans de l'aprovació definitiva de les modificacions al pla especial urbanístic. Subratllen que en cas d'una resolució del Suprem desfavorable al centre de triatge a Can Coma de Baix, el perjudici de reposició de terrenys al seu estat original pot significar un cost econòmic molt important.

L'Ajuntament de Sant Jaume recorda que fa més de deu anys que Ajuntament, entitats socials, «la gran majoria de veïns i, darrerament, la majoria de les empreses del polígon industrial» rebutgen que es faci la planta a Can

