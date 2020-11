La vigilància als gorgs de les Planes d'Hostoles deixa a fora a 35.000 persones durant l'estiu

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha anunciat que amb la vigilància i el control dels accessos als gorgs que hi ha al municipi han evitat que hi entressin 35.000 persones durant els mesos d'estiu. L'Ajuntament ha avançat que al llarg de tota la temporada hi han passat 21.165 persones, ja que l'aforament màxim permès era de 200 al dia. El consistori ha detallat que amb la regulació dels accessos s'han evitat massificacions i també l'erosió de la zona, la contaminació acústica o les deixalles. A més, el govern local creu que amb les limitacions han pogut fomentar unes visites més sostenibles als gorgs.

L'objectiu era evitar massificacions en un estiu en què la majoria de visitants eren de zones properes. Des de l'Ajuntament de les Planes han recordat que hi ha diversos indrets naturals de Catalunya on el nombre de visitants d'aquest estiu s'ha multiplicat per dos o per tres, un fenomen que es podria haver repetit en els gorgs del Brugent si el consistori no hagués controlat les entrades als gorgs.

El govern local, a més, creu que la regulació dels accessos també ha contribuït a millorar la qualitat de la visita dels grogs, fomentant un turisme sostenible i responsable amb el medi ambient. Les limitacions d'aforament han evitat l'erosió de la zona pel pas de la gent i també s'ha reduït el nombre de deixalles abocades i la contaminació acústica.

L'Ajuntament de les Planes creu que la pandèmia ha mostrat més que mai la importància de controlar els accessos als espais naturals per tal de garantir-ne la preservació. Per això el consistori ha demanat trobar estratègies globals. Des de 2017 l'Ajuntament treballa amb la Fundació Emys per implementar el model de vigilància d'accessos i usos del medi natural.