Confinen una quinzena de menors migrants d'un centre a Sant Feliu de Pallerols per positius de coronavirus

La quinzena de menors que viuen al centre d'emergència Mas Coll de Dalt de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) estan confinats després que dos d'ells s'hagin infectat per coronavirus. Aquests dos joves, que van tenir febre, han donat positiu al test PCR. A més, també hi ha dos treballadors que tenen el virus, i que es troben aïllats a casa seva.

La resta, continuen anant a la feina. Aquest dijous, Salut farà proves PCR a tots els interns i als educadors. El centre Mas Coll de Dalt, que es va obrir la primavera de l'any passat, té capacitat per acollir una trentena de joves (majoritàriament, procedents del Marroc o països subsaharians). El gestiona la cooperativa Suara.

L'entitat destaca que, en el dia a dia, s'apliquen totes les mesures de protecció per prevenir la covid-19, tant entre els menors que hi resideixen com també entre la plantilla. Després que s'hagin detectat positius per covid-19 al centre, des d'un primer moment l'entitat ha estat en contacte amb epidemiologia per saber com actuar.