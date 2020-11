Deu dimissions al PP de Girona per discrepàncies amb la direcció d'Olmedo

Sagnia de dimissions al PP de Girona per discrepàncies amb la direcció provincial del partit, a mans de Mª Àngels Olmedo. Segons avança el diari Ara i ha confirmat l'ACN, deu membres de l'executiva provincial, entre ells la regidora de Puigcerdà Meritxell Forment i el vicesecretari d'organització i membre històric de la formació, Jaume Veray, han deixat el càrrec. Segons fonts del partit, els dimissionaris no comparteixen les maneres de fer d'Olmedo, a qui acusen de gestionar només amb un cercle íntim i d'haver buidat de competències les vicesecretaries. Fa uns dies, a més, la presidenta va intentar cessar el regidor de Calonge i secretari general del partit a Girona, Alberto Mas, arran de la moció de censura al municipi.

El relleu al capdavant del PP a Girona ha deixat una allau de dimissions a l'executiva provincial. En les últimes setmanes i mesos, han plegat deu dels 28 membres. Entre ells i a banda de Forment i Veray, la vicesecretària de comunicació a Girona, Àngela Domènech, i el número dos de la candidatura a Girona en les darreres generals, Pau Romero.

Tots ells abandonen l'executiva però -almenys de moment- no el partit. Segons les fonts consultades, el motiu han estat les discrepàncies amb la direcció d'Olmedo. Asseguren que gestiona el partit des del seu grup més proper i ha deixat sense funcions les vicesecretaries. També l'acusen de falta de lideratge i afirmen que, des que va assumir la presidència, la formació ha experimentat un 40% de baixes d'afiliats.

L'últim episodi va tenir lloc a finals d'octubre quan Olmedo va trucar el regidor de Calonge, Alberto Mas, que va donar suport a la moció de censura que ha donat l'alcaldia a Junts per Calonge. Segons fonts properes al partit, va intentar cessar-lo del càrrec de secretari general sense èxit.

El PPC va anunciar fa unes setmanes un expedient disciplinari a l'edil i la direcció dels populars a Catalunya va afirmar que no havia autoritzat la maniobra. De fet, van assegurar que li van donar instruccions per tal que no hi donés suport.

Mas s'ha limitat a dir que la situació hauria de fer reflexionar a la direcció del partit i que s'ha perdut "la gent més valuosa". "No volen ser còmplices d'aquesta manera de portar el partit", ha remarcat.

La fuga de membres de l'executiva arriba només unes setmanes després que l'exdiputat del PP per Girona, Sergio Santamaría, anunciés que abandonava el partit en desacord amb el paper de Casado a la moció de censura al Congrés.

En les darreres eleccions municipals, els populars només van aconseguir quatre regidors a la demarcació de Girona: a Roses (Alt Empordà), Calonge, Puigcerdà i Urús (Cerdanya).