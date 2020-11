L'alcalde de Ripoll tem que sigui un judici per passar pàgina i no per buscar la veritat

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, lamenta que el judici pels temptats del 17A s'acabi convertint en una causa "passar pàgina i no per buscar la veritat". Munell creu que la ciutadania de Ripoll "necessita respostes per completar el dol". En aquest sentit, denuncia que hi ha "aspectes clau que no coneixerem mai" com són la relació d'Es-Satty amb el CNI i perquè va anar a parar a Ripoll si tenia una ordre d'expulsió. A més, lamenta que, tot i ser part perjudicada, no han deixat que l'Ajuntament es personi com a acusació particular: "ens hem sentit menystinguts".

D'altra banda, també creu que el judici pot tornar a "remoure consciències" i, per això, recorda que les portes del Consorci de Benestar Social estan "obertes per a tothom".

Munell ha fet una valoració en declaracions a l'ACN de l'arrencada del judici pels atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils i considera que "fins que no coneguem tota la veritat, no podrem completar aquest cicle de dol, record i memòria". "El més important per tancar aquesta història és conèixer la veritat", ha assegurat el batlle, que dubta que el judici serveixi per "saber la veritat del tot". Munell creu que hi ha "detalls clau pel procediment" que no s'han tingut en compte com són la relació del presumpte cervell dels atemptats amb el CNI i els cossos de seguretat espanyols i lamenta que això serà una "espina clavada" que els quedarà.

Per això, el batlle no descarta que el cas s'hagi de portar a instàncies internacionals, tal com ja ha anunciat l'advocat de la família del nen assassinat a La Rambla, Jaume Alonso-Cuevillas. En aquest sentit, també lamenta que com a Ajuntament no els hagin deixat formar part de la causa com a part afectada. "Tenim tota la societat de Ripoll afectada i sacsejada per aquests fets i teníem dret a accedir al sumari i a presentar-nos com a acusació particular", explica Munell, que lamenta que s'han sentit "menystinguts".

"La gent que els coneixia no s'ho acaba de creure"

Munell explica que la ciutadania de Ripoll que coneixia els presumptes implicats en els atemptats "es fa creus" de les imatges que s'han pogut veure en el primer dia del judici. "Semblen persones completament diferents: d'una banda, les que apareixen a les imatges i, de l'altra, les que convivien, treballaven i feien esport amb nosaltres", relata el batlle. Això, diu, "referma més la teoria que al darrere hi ha un tema de captació mental i psicològica, tal com passa amb les sectes".

Suport psicològic "obert a tothom"

L'alcalde és conscient que el judici pot tornar a "remoure i sacsejar les interioritats de cadascú" i, per això, ha recordat que les portes del Consorci de Benestar Social continuen "obertes i a disposició de tothom". Munell ha deixat clar que el servei psicològic és "totalment confidencial i anònim" i creu que pot haver-hi veïns de Ripoll que els primers dies eren molt valents però que, al cap dels mesos, "els surt tot el que tenien guardat a dins".

Munell també ha subratllat que les famílies dels presumptes atacants s'han quedat a viure a Ripoll perquè s'han volgut desmarcar del que van fer els seus fills o familiars. Creu que això també demostra que la societat "no ha reaccionat bel·ligerantment". "Són famílies que arriben a Ripoll o a Catalunya buscant un futur millor pels seus fills i, per tant, els ha sorprès tant o més que al seu entorn social o laboral", relata el batlle.