L'alta gastronomia reclama l'obertura «immediata» de la restauració

Divendres s'acaba el termini de dues setmanes del primer paquet de mesures aplicat pel Govern de la Generalitat a Catalunya, en el que hi entrava el tancament de l'hostaleria i grans negocis, entre altres reduccions d'aforament. A l'espera de veure com evolucionen les restriccions a Catalunya, la restauració va fer ahir un «cop sobre la taula clar i contundent» per reclamar a la Generalitat la reobertura «immediata» dels bars i restaurants. El Gremi de Restauració va reunir-se amb una setantena de líders gastronòmics, entre ells Ferran Adrià, Joan Roca , Jordi Cruz o Carme Ruscalleda, i empresaris de referència del sector per analitzar la situació actual i consensuar propostes i peticions per a les administracions públiques.

En concret, demanen ja per aquest cap de setmana l'obertura de l'interior dels restaurants, i no només les terrasses, i fixar un horari que permeti que el servei del sopar no es perdi. «Aquest divendres no hi ha una opció B», va assegurar el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, a la sortida de la trobada. El representant del gremi reclama a la Generalitat un retorn a l'activitat que permeti els establiments «quadrar ingressos». En concret, el sector proposa una reducció de l'aforament interior fins al 50% si es respecta una distància d'1,5 metres entre comensals de taules diferents. Així mateix, planteja l'obertura de les terrasses sense restriccions de capacitat, el control de la temperatura i la higiene de mans en arribar a l'establiment i un registre de clients, sempre que es presti el consentiment.



Possible flexibilització

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar ahir en roda de premsa que l'executiu decidirà «entre avui i divendres», juntament amb el Procicat, l'avanç de les restriccions contra la covid-19. Budó va assegurar que totes les mesures que està decretant el Govern i la seva durada venen avalades «per la recomanació de les autoritats sanitàries, i així seguirà sent», i en aquest sentit, i davant l'especial preocupació pel tancament de la restauració, la consellera va explicar que «si hi ha una possibilitat de començar a flexibilitzar les mesures, s'estudiarà i es decidirà». Tot i això, va mostrar-se agraïda per les propostes i idees que del gremi de la restauració i va assegurar que el Govern «tindrà en compte» totes les propostes per poder incloure les que siguin possible dins d'aquests escenaris de flexibilització.