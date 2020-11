Localitzen 2.500 plantes de marihuana al Pla de l'Estany

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per cultivar marihuana en dos masos del Pla de l'Estany. En total, la policia ha comissat 2.471 plantes i cabdells de marihuana valorats en més de 388.000 euros.

La primera detenció es remunta al 3 de novembre. La van practicar agents de la comissaria de Banyoles. L'arrestat és un home de 31 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la població, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació, però, es van iniciar un mes enrere, quan els Mossos van saber que en una masia del nucli de les Corts de Cornellà s'estava produint una defraudació de fluid elèctric. Els agents van fer gestions amb l'Ajuntament per saber qui hi vivia.

El dia 3 de novembre, en presència dels llogaters, els agents van accedir a l'interior del mas. Durant l'escorcoll del pis superior van localitzar i comissar 1.141 plantes de marihuana de diferents mides. També van intervenir transformadors, làmpades, ventiladors, filtres, bombetes i fertilitzants, entre d'altres. Davant les evidències, els Mossos van detenir el fill del llogater. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, la substància comissada estaria valorada en més de 211.500 euros.



Plantacions interiors

D'altra banda, els Mossos de la mateixa comissaria van detenir, el dia 5 de novembre, un home de 42 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Viladasens, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos van tenir coneixement el dia 2 de novembre que en un mas de lloguer d'Esponellà podia haver-hi una plantació de cànnabis i van demanar al propietari de l'immoble autorització per escorcollar-lo. A l'interior, els agents van confirmar que es tractava d'un espai habilitat amb diverses estances per a la producció de marihuana. Hi van localitzar 1.330 plantes i una instal·lació completa de tota mena d'aparells per afavorir el creixement de les plantes.

Els Mossos van custodiar la casa a l'espera que arribés el llogater, però aquest es va presentar voluntàriament a comissaria el dia 5 i es va procedir a la seva detenció. En aquest cas, la droga intervinguda estaria valorada en uns 177.000 euros. En tots dos casos es va localitzar una connexió il·legal a la xarxa de fluid elèctric, motiu pel qual també se'ls investiga per aquests fets.

Els detinguts, que tenien antecedents, declararan davant l'autoritat judicial encarregada del cas quan siguin requerits.