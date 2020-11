Els mestres esgoten la paciència i alerten que treballen «sota mínims»

Els mestres han esgotat la paciència i ahir es van concentrar davant la Delegació de la Generalitat a Girona per manifestar el seu malestar envers la gestió de la pandèmia en els centres escolars. Sota crits de «Bargalló dimissió» i amb l'emblemàtica cançó Bella Ciao de fons, els sindicats de l'ensenyament van reclamar que es destinin més recursos a les escoles per frenar la pandèmia. La protesta la van convocar els sindicats USTEC-STEs, CCOO, UGT i la Intersindical-CSC i durant la lectura del manifest van alertar que els professors treballen «sota mínims» pel que fa a les mesures de seguretat anticovid, de personal i d'infraestructures. «Si no actuem, el sistema col·lapsarà», van advertir els representants sindicals.

Els sindicats van protestar que Educació porti a terme polítiques «d'aparador». Per això van reclamar que es rebaixin les ràtios, es dobli la contractació de docents i que es facin cribratges massius a tots els centres per dotar els professionals d'una major protecció.

La concentració va aplegar una trentena de docents que van empaperar l'edifici dels Serveis Territorials de la Generalitat a Girona. Sota el lema «Volem una escola segura» van acusar el Departament d'Educació de sobrecarregar els professionals i de generar desconcert entre els equip directius en un sistema eductiu que asseguren que està tensionat «al límit».

Una de les solucions que proposen és la de convertir els terços de jornada a jornades senceres per poder pal·liar la manca de docents.

Asseguren que els centres educatius tenen problemes d'organització i gestió i que la manca d'instruccions «clares i precises» ha provocat «desconcert i malestar» entre els equips directrius, que han assumit un increment de les tasques i un «alt nivell» de responsabilitat. «Això ha fet que les tasques pedagògiques (...) s'hagin vist relegades per atendre únicament i exclusiva demandes de gestió de la pandèmia», asseguren.

A més, reclamen que se'ls facilitin mascaretes FFP2, material de major protecció i una bona higienització dels espais. Per tot plegat, insten Educació que deixi «d'improvisar ocurrències» i «blindi les escoles i els instituts».



Rebuig a les automostres

Però la gota que ha fet vessar el got ha sigut l'anunci del Departament sobre el nou protocol d'automostres als instituts. Tot i que la Generalitat va rectificar i va decidir que fos personal sanitari qui ho supervisés, tant els sindicats com l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) han rebutjat el nou protocol del Govern. «Els estudiants no som personal sanitari i no podem fer-nos a nosaltres mateixos proves sanitàries», asseguren. I tant alumnes com mestres han criticat la falta de diàleg de la Generalitat per no tenir en compte la seva opinió en aquestes noves mesures i han advertit de possibles boicots a les autoproves.

D'altra banda, han denunciat irregularitats en la situació laboral del personal vulnerable, que asseguren que s'han hagut de reincorporar a la feina a l'espera que se'ls tramiti la baixa.

Els sindicats també denuncien la manca de regulació en relació amb el teletreball dels mestres. Precisament ahir, el sindicat de professors de Secundària (ASPEPC-SPS) va denunciar que el Departament d'Educació continua sense concretar una regulació per al teletreball dels docents de secundària enfront de la covid-19. En un comunicat, el sindicat assegura que el departament deriva la gestió del teletreball a cada centre, sobrecarregant els professors amb hores de feina i burocràcia.