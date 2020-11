El PDeCAT pressionarà perquè no es descarti el desdoblament nord de l'N-II

El diputat gironí del PDeCAT al Congrés, Sergi Miquel, ha anunciat que intentarà impedir que el Govern espanyol descarti definitivament el desdoblament de la carretera N-II a l'Alt Empordà fins que no estigui garantida la gratuïtat de l'AP-7 o hi hagi una alternativa clara. Aquesta serà una de les esmenes que el partit té previst presentar als pressupostos de l'Estat, mentre que també preveu demanar una partida per al baixador del TAV a l'aeroport i la millora de les vies ferroviàries a Portbou. Miquel també assegura que des del PDeCAT estaran molt pendents de l'execució de l'enllaç de l'A-2 a Vidreres, que es troba aturat malgrat ser una de les principals partides incloses en els pressupostos.

Ara fa unes setmanes, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va anunciar que el desdoblament del tram nord de l'N-II a les comarques gironines -pendent des de fa anys-, quedava «congelat» a l'espera de fer un estudi de mobilitat un cop s'aixequi el peatge de l'AP-7, a partir de l'agost de 2021. És per això que el pressupost de l'Estat per al 2021 només inclou, a hores d'ara, partides simbòliques per aquests trams. El PDeCAT, tanmateix, està disposat a fer pressió per tal que el desdoblament nord no quedi descartat fins que no hi hagi una alternativa clara. Segons recorda Miquel, Abertis ja ha demanat formalment prorrogar el peatge de l'AP-7, de manera que tem que la gratuïtat d'aquesta via no es faci efectiva a partir del proper mes d'agost. «Fins que no hi hagi garantida una AP-7 gratuïta, no volem que es descarti res», va indicar Miquel, que va afegir: «Un cop tinguem una alternativa ferma, després podrem valorar les diferents opcions».

Entre les esmenes que el PDeCAT gironí té previst presentar als pressupostos de l'Estat també n'hi ha per al projecte del baixador del TAV a l'aeroport, per al qual no hi ha cap partida destinada malgrat que el Govern espanyol es va comprometre a realitzar-ne l'estudi. A més, també presentaran esmenes de caràcter més genèric per tal de garantir una millor qualitat de vida i garantir l'activitat econòmica a les comarques gironines.

Miquel va fer balanç de la seva tasca al Congrés en l'any que portem de mandat. Segons va indicar, ha centrat la seva activitat en qüestions com el funcionament de les oficines de la seguretat social a municipis com la Bisbal, les cues per obtenir els certificats d'estrangeria a la Policia Nacional o la suspensió de les obres de l'enllaç de l'A-2 a Vidreres.