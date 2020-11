Una propietària de Ripoll condemnada per renyir amb un boletaire

La propietària del mas la Serra del Boix de Ripoll va comparèixer ahir davant del jutjat de primera instància arran d'una denúncia dels Mossos de Ripoll i va ser condemnada a quatre mesos i una multa de 480 euros. Els fets van passar el 29 d'octubre, quan la propietària va deixar el cotxe enmig del camí i va barrar el pas d'un cotxe que estava aparcat dins la seva finca.

El conductor era un boletaire, al qual coneixia d'altres encontres. Rosa Maria li va ser clara i li va dir que no marxaria fins que deixés els bolets. Segons ella, els bolets eren seus perquè estaven a la seva propietat. El boletaire s'hi va negar i ella va insistir que havia de deixar els bolets.

Segons el programa Planta Baixa de TV3, mentre estaven en la discussió va arribar un altre cotxe amb dos boletaires més. Rosa Maria els va demanar els bolets, ells els hi van donar i van passar.

Fora els dos boletaires, la discussió entre la propietària i el primer boletaire va continuar. Quan va veure que la propietària del terreny no el deixaria passar, el boletaire va trucar als Mossos d'Esquadra. Al cap de poca estona, va arribar una patrulla dels Mossos que va demanar a la Rosa Maria que mogués el cotxe. Ella va insistir que no ho faria fins que el boletaire deixés els bolets. Llavors el boletaire va defensar que havia trobat els bolets a la finca del costat. Rosa Maria de 58 anys va trucar al seu home, que en aquell moment estava a l'estranger per feina, per explicar-li el que estava passant. Llavors, segons va explicar ahir el seu home, van arrencar el mòbil de les mans de la dona, la van empotrar contra el vehicle per emmanillar-la i se la van endur a comissaria. No va sortir-ne fins a dos quarts de dotze de la nit. El seu cotxe va quedar al mig del camí i el boletaire va passar amb els bolets.

L'endemà, segons Planta Baixa, es trobava en un estat d'ansietat tan elevat pel que havia passat que va patir una arrítmia. La situació va arribar als jutjats i ahir va tenir lloc la vista.

Abans, la història havia transcendit en el boca a boca i a les xarxes socials de tal manera que els pagesos i ramaders que ho van saber es van posar al costat de la propietària amb missatges de suport. A més, es van citar per ahir a dos quarts d'una del matí per ser a les portes del jutjat i donar-li suport. El missatge va arribar lluny i el coordinador del sindicat Unió de Pagesos, Joan Caball, i l'excoordinador, Pep Riera, van haver de matinar força per poder estar davant de la porta del jutjat. Així, Rosa Maria i el seu home van entrar al jutjat enmig dels aplaudiments i els crits d'una trentena de persones que van deixar enrere el dia per fer-los costat.

A la porta del jutjat el matrimoni de pagesos va plantejar que viuen en una finca de 42 hectàrees on tenen una explotació ramadera. Van remarcar que han hagut de destinar molts esforços per tenir la finca desbrossada i que des de fa temps que tenen boletaires que entren a la finca per endur-se'ls els bolets, malgrat tenir un doble fil de cable elèctric, que tot sovint troben trencat. Anteriorment, tenien un cartell on deia que no es podien collir bolets per ser propietat privada, però algú el va trencar.

Per la seva part, Joan Caball va anunciar que portaran la situació viscuda per Rosa Maria a una reunió amb el conseller d'Interior prevista pel 17 de novembre.

Un cop finalitzada la vista, l'advocat de Rosa Maria, Antoni Vergés, va explicar que la dona s'enfrontava a un delicte de desobediència a l'autoritat i que, finalment, va decidir acceptar, assumir la responsabilitat i no anar a judici. Dels sis mesos que inicialment demanava Fla fiscalia, es va rebaixar a quatre mesos i una multa de 480 euros. Preguntat per si creia que la història crearà un precedent, l'advocat va respondre que «una cosa és el tema moral i l'altra, que ahir valoraven uns fets per la via penal». Per últim, els representants d'Unió de Pagesos es van oferir a pagar la multa amb els diners de la caixa de resistència que tenen i es van comprometre a abordar la problemàtica dels boletaires que entren en cotxe i a peu a les finques dels pagesos.