La Regió Sanitària de Girona supera el miler de morts des de l'inici de la pandèmia

La xifra de morts per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ja supera el miler des que la pandèmia va arribar a la demarcació. Concretament, ahir Salut va notificar-ne tretze de noves fins a arribar a 1.004 d'acumulades.

Si es fa una anàlisi de les dades proporcionades per Salut de tot aquest període de temps, es pot observar que l'autèntic pic de mortalitat es va viure durant els dos primers mesos de la pandèmia, i és que el 23 d'abril, el nombre de morts ja superava el mig miler.

Les dues primeres defuncions es van produir el 17 de març, pocs dies després de la declaració de l'estat d'alarma. I al cap de quinze dies, ja se n'arribaven a notificar una vintena de diàries. L'entrada del virus a geriàtrics com els d'Olot, Sant Hilari Sacalm o Palafrugell, entre d'altres, va causar una gran letalitat entre els residents. Un cop superat el pic de la pandèmia, la situació es va anar estabilitzant i durant el mes de maig el nombre de morts setmanals es va anar reduint cada vegada més. Fins a tal punt que, després de pràcticament dos mesos, el 27 de maig va ser el primer dia en què no va morir cap gironí per COVID-19.

Durant els mesos d'estiu, la xifra es va estabilitzar. De fet, des del 8 de juliol fins al 24 del mateix mes no se'n va notificar cap. A partir de mitjans d'octubre, amb l'arribada de la segona onada, s'està produint un altre pic de mortalitat, tot i que de moment no té res a veure amb el de la primera onada. Malgrat tot, al 4 de novembre es va batre un rècord de defuncions amb un total de 18 morts en un dia. No s'assolia una xifra tan alta des del 18 d'abril, quan les funeràries van reportar 23 morts.

Caldrà estar atents a l'evolució dels propers dies, si els hospitalitzats segueixen a la baixa, el nombre de morts també es tornarà a estabilitzar.



Situació global a la regió

D'altra banda, ahir la regió sanitària va sumar 383 nous casos, uns 150 més que el dia anterior. D'aquests, 370 s'han detectat per PCR. A més, el risc de rebrot va baixar 50 punts i es va situar en 717, mentre que la setmana del 24 al 30 d'octubre era de 974. La velocitat de propagació del contagi va baixar tres dècimes fins a 0,87. La setmana anterior era d'1,08. La taxa de confirmats per PCR és de 380,62 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 846,56

Finalment, la bona notícia és que el nombre d'ingressats també va baixar després de dies a l'alça. Ahir n'hi havia 311, tretze menys que el dia anterior. D'aquests, 58 estan a l'UCI, un menys que dilluns. Finalment, Salt és el municipi gironí amb el risc de rebrot més alt i se situa en tercera posició a Catalunya.