Segueixen baixant tots els indicadors a Girona i s'estabilitzen els hospitalitzats

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 28.598 (348 més) i pugen a 31.248 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.004 persones en aquest territori, les mateixes que fa 24 hores. Entre l'1 i el 7 de novembre es van declarar 58 defuncions, 41 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 685 punts (-32), mentre que la setmana del 25 al 31 era de 919. L'Rt baixa dues dècimes fins a 0,85 (0,99 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 356,70 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 830. Hi ha 311 persones ingressades (ídem). Els ingressats en l'últim interval van ser 311. La setmana anterior van ser 276 els hospitalitzats.

Puigcerdà és el segon municipi català amb el risc de rebrot més alt (1.469), i la localitat amb major velocitat de contagi (1,72). Pel que fa a la incidència acumulada destaquen Palafrugell (1.463) i Banyoles (1.411).

