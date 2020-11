La Sindicatura destapa irregularitats i un forat comptable de 12 milions a l'hospital de Salt

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats contractuals a l'empresa pública que gestiona l'hospital de Salt. L'informe fiscalitza el pressupost, contractes i despeses de personal de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) durant el 2017. El document subratlla que l'IAS va contractar més personal del que podia, i que els qui treballaven a oftalmologia i odontologia tenien contracte de serveis quan, en realitat, ocupaven llocs estructurals. A més, posa de relleu que els sous de nou directius no van passar pel Consell d'Administració i que l'IAS no va reclamar més de 73.000 euros en pagaments indeguts a l'exadjunt a gerència. Pel que fa a pressupost, la sindicatura ha detectat "almenys" 12,5 milions en excés de despesa.

L'informe de la Sindicatura de Comptes se centra a analitzar el pressupost, els contractes (tant d'obra com serveis) i les despeses de personal de l'IAS durant l'any 2017. Aquesta empresa pública gestiona el Parc Hospitalari Martí i Julià –on hi ha el Santa Caterina-, la Xarxa de Salut Mental de les comarques gironines i les àrees bàsiques de salut (ABS) d'Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.

Al 2017, l'IAS va gestionar un pressupost de 98,94 milions. Segons els comptes que va presentar a la Sindicatura, aquell any es va tancar amb un superàvit de 20.569 euros i amb un romanent de tresoreria de 9,37 milions.

L'informe, però, ja d'entrada detectar un error comptable. Perquè segons els càlculs de la Sindicatura, l'IAS va tancar l'any amb un superàvit de 49.068 euros (i no de 20.569). A més, la Sindicatura de Comptes també posa en relleu que la despesa contractada s'allunya molt d'aquella que, finalment, va executar-se.

En concret, l'informe detecta "almenys" un excés de despesa de 12,55 milions. Aquest import es reparteix entre disset proveïdors, sobretot de medicaments (tot i que també n'hi ha de serveis informàtics o de manteniment d'instal·lacions). La Sindicatura, al seu informe, recull que molts d'aquests contractes de proveïments es van signar al 2016 i, tot i que es podien prorrogar, "l'IAS no va formalitzar, en cap cas, la pròrroga dels contractes derivats originaris".

A més del pressupost, la Sindicatura també recull "incidències diverses" tant amb la preparació, la licitació o l'adjudicació d'alguns contractes d'obres i serveis. Per exemple, explica que el projecte i la construcció de la nova UCI del Santa Caterina es va adjudicar en bloc, i sense justificar, quan això només es permet "en casos excepcionals".

Més contractes dels permesos

La part més extensa de l'informe, però, fa referència a irregularitats detectades amb les contractacions –i retribucions- del personal de l'IAS. La Sindicatura, d'entrada, explica que al 2017 hi havia personal de l'IAS que prestava serveis "amb dedicació completa" a l'Institut Català de la Salut (ICS), i viceversa. Això es feia arran del conveni marc que recollia l'aliança estratègica entre l'ICS i l'IAS.

La Sindicatura, però, subratlla que "atès el seu caràcter estructural, aquests llocs de treball haurien d'estar coberts mitjançant personal de la mateixa institució, i subjectes al conveni corresponent". A més, l'informe també detecta que hi havia personal d'oftalmologia i odontologia que tenia contracte de serveis quan, en realitat, ocupaven llocs estructurals. "Aquests llocs s'haurien d'haver cobert amb personal amb contracte laboral", diu l'informe.

La Sindicatura també recull que, aquell any, l'IAS va contractar 23 persones per cobrir places vacants. Però que, en realitat, d'acord amb la taxa de reposició fixada per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, aquell exercici l'IAS "només hauria pogut incorporar set persones". L'informe, a més, detecta que al 2017 l'empresa pública no disposava d'una relació de llocs de treball.

Complements de sou i pagaments indeguts

En relació a sous, la Sindicatura diu que no ha obtingut "justificació" de diversos complements retributius abonats al personal, i no inclosos al conveni, que sumen 72.343 euros. A més, l'informe també diu que l'empresa pública tampoc ha justificat el càlcul de diversos conceptes retributius previstos al conveni, i que afectaven vuit treballadors, per import de 25.458 euros.

Pel que fa a l'estructura directiva, la Sindicatura recull que al 2017 hi va haver nou directius que van cobrar la seva retribució "sense que els imports fossin aprovats pel Consell d'Administració de l'IAS". Un tràmit que no es va fer fins dos anys després, al 2019. "A més, la Sindicatura no té constància de l'aprovació pel Consell d'Administració dels objectius dels directius per al 2017 i del seu percentatge d'assoliment individual", recull l'informe.

Per últim, la Sindicatura posa de relleu que, entre els anys 2016 i 2018, es van pagar indemnitzacions a l'exadjunt a gerència comuna de l'ICS i l'IAS que sumaven 73.369 euros. Segons l'informe, aquestes quantitats eren "pagaments indeguts susceptibles de reintegrament" perquè "no corresponien". Però tot i això, la Sindicatura lamenta que, a dia d'avui, "no consta que el Consell d'Administració de l'IAS hagi emès cap resolució respecte d'aquest expedient".