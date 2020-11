Treballadors de menjadors escolars acusen Eurest d'«explotació laboral»

Una cinquantena de treballadors d'Eurest Girona, la multinacional dels menjadors escolars, s'han concentrat aquest matí davant la Delegació de la Generalitat a Girona per denunciar «l'explotació laboral» que pateixen i reclamar la implicació de les administracions. La concentració ha anat acompanyada d'una performance per denunciar que l'empresa «exprimeix» la plantilla i han fet suc de taronja per criticar que Eurest incompleix el conveni col·lectiu.

El president del Comitè d'Empresa Eurest Girona per CCOO, Yasser Saadoune, assegura que hi ha 148 treballadors «explotats», d'una plantilla de 350, a qui s'aplica el salari mínim interprofessional i no el reconegut per conveni, la qual cosa representa una diferència de 100 euros menys. Explica, a més, que la plantilla encadena contractes precaris d'un mes i que no han rebut cap comunicació de l'empresa.

Per tot plegat, els treballadors demanen a la Generalitat i als consells comarcals on presta servei (Selva, Baix Empordà, Gironès i Alt Empordà) que s'impliquin i obrin les negociacions amb els representants sindicals d'Eurest. Recorden que l'empresa s'encarrega dels menjadors escolars a través d'una adjudicació pública i que l'incompliment de les condicions laborals dels treballadors representa una «malversació de fons públics».

Si les seves reclamacions no són escoltades, asseguren que mantindran la pressió amb concentracions i no descarten convocar una vaga general.