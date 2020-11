La vacuna Pfizer podria immunitzar 10 milions de persones a Espanya

L'èxit de la primera anàlisi intermèdia de l'assaig de fase 3 d'una vacuna contra el coronavirus, desenvolupada per les companyies Pfizer i Biontech i que demostra un 90% d'efectivitat, ha portat a la portaveu del Govern espanyol, Maria Jesús Montero, a declarar que «si passa tots els controls, podrien arribar prop de 20 milions de dosis a Espanya, que servirien per vacunar 10 milions de persones. Una vacuna, que segons va afegir la portaveu, serà gratuïta i es distribuirà a través del Sistema Nacional de Salut. «Es prioritzaran els grups que estableixin el ministeri de Sanitat, les comunitats autònomes i les societats científiques», va concloure.

Tanmateix, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, espera que, «aquesta setmana o la vinent», es signin alguns contractes més amb diverses companyies farmacèutiques per adquirir una futura vacuna contra la covid-19, també amb les companyies Pfizer i Biontech. Així, va reiterar que, «si tot va com es preveu», quan es facin les comprovacions de seguretat clínica, Sanitat calcula que «cap al maig podríem tenir un percentatge important de població espanyola i europea vaccinada», va afegir. El ministre, que afirma que això podria ser una «llum al final del túnel», considera que la ciutadania «respondrà en termes favorables» quan s'engegui la campanya de vacunació contra la covid-19.



No obligatòria

Pel que fa a l'obligatorietat de la vacuna, Illa va descartar-ho en una entrevista a TVE i va advertir als antivacunes i negacionistes que el Govern espanyol serà «molt clar i contundent» contra «la gent que diu mentides i juga a l'anticiència». Així, per convèncer la població que es vacuni, «el Govern espanyol farà el que ja hem fet, explicar la veritat a la ciutadania, i la veritat és que els vaccins salven vides». Així, va tornar a recordar que es fabrica amb criteris de seguretat, i que hi ha un marc regulador europeu i nord-americà «molt estricte».

Segons una enquesta realitzada per Ipsos, en col·laboració amb el Fòrum Econòmic Mundial (WEF), Espanya és el segon país amb menys intenció de vacunar-se contra la covid-19 a Europa. Es col·loca per darrere de França que compta amb un 54% de persones que es vacunarien. Segons l'estudi, on s'ha entrevistat un total de 18.526 persones de diferents països, un 64% d'espanyols estarien disposats a posar-se la vacuna. L'estudi revela que els espanyols no només no es vacunarien ara mateix, sinó que serien també els que més trigarien a fer-ho una vegada que la vacuna estigués llesta.



El confinament domiciliari

D'altra banda, segueixen sobre la taula el seguiment de les restriccions de les comunitats autònomes. El ministre de Sanitat va insistir ahir que el confinament domiciliari a Espanya es podrà evitar si els ciutadans «compleixen les mesures» que han adoptat les comunitats autònomes per frenar l'evolució del coronavirus. «Volem ser rigorosos en això i avaluar el resultat de les mesures abans de prendre'n de més dràstiques perquè creiem que si es compleixen, podem evitar-ho», va advertir.

Això sí, malgrat no recórrer a hores d'ara al confinament domiciliari, el ministre va deixar clar que aquest Nadal no serà «igual que l'any passat», tot i que el seu departament procurarà «que les famílies es puguin reunir» i que la gent pugui «celebrar actes religiosos». «Veurem com arribem al mes de desembre, però haurem de treballar conjuntament per veure quines recomanacions i mesures prenem», va resoldre.