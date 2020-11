El 80% dels gironins que han mort per coronavirus tenien més de 74 anys

La Regió Sanitària de Girona va assolir dimarts una xifra històrica des de l'inici de la pandèmia: es va superar el miler de morts per coronavirus. En total, es va arribar a 1.004, dada que es va mantenir igual ahir, ja que Salut no en va reportar cap de nova.

Fent una anàlisi quantitativa de les dades per àrees de gestió assistencial –divisió territorial de CatSalut– es poden extreure diverses conclusions. D'una banda, tenint en compte el còmput global, el 80,2% dels gironins que han mort pel virus tenien més de 74 anys. L'11,5% en tenia entre 65 i 74 i el 8,3% en tenia entre 15 i 64. D'altra banda, cal afegir que més de la meitat de les víctimes, 517 del total de 1.004, vivien en una residència geriàtrica. Aquestes dades demostren, una vegada més, la gran mortalitat per la covid-19 entre persones d'edat avançada i, més concretament, l'efecte letal dels brots detectats a geriàtrics.

El gruix de víctimes va tenir lloc durant els primers mesos de la pandèmia. De fet, al 23 d'abril ja s'havia superat el mig miler de morts. Geriàtrics com els d'Olot, Sant Hilari Sacalm o Palafrugell van patir amb escreix les greus conseqüències del virus. Seguidament, després de l'estabilització de l'estiu i amb el repunt de casos a partir del setembre, en els darrers dos mesos també s'han produït brots significatius. El brot del geriàtric Montsacopa, detectat a principis de setembre, va deixar tres víctimes. Seguidament, el setembre també va estar marcat pel brot de la residència els Cirerers de Vilafreser, a Vilademuls, que, durant un mes, va arribar a afectar gairebé tots els usuaris i va deixar vuit morts.

En gairebé tots els casos, les víctimes eren d'edat avançada i tenien patologies prèvies.



Deu morts a Roses

Finalment, el brot més recent i encara actiu, a la residència Pi i Sunyer de Roses, està sent un dels més letals de la pandèmia. Ahir Salut va informar a aquest diari que ja han mort deu usuaris, tots amb patologies prèvies. En una setmana, han traspassat tres persones més que s'han afegit als set restants que havien mort les setmanes anteriors. El brot ara compta amb quatre residents positius, que estan aïllats, tots lleus o sense simptomatologia. Dimarts es va procedir a desaïllar un grup de quinze residents que havien donat positiu al test d'anticossos, els quals han començat a fer vida normal. La residència va recuperant la normalitat i dimarts va passar a fase taronja –fins ara era vermella.



La Garrotxa, la més castigada

Finalment, una altra conclusió significativa és que la Garrotxa és l'àrea de salut amb la taxa més elevada de defuncions: 20 per cada 100.000 habitants. La segueix el Gironès Nord i Pla de l'Estany (15,12), l'Alt Maresme (15,08), la Selva Marítima (11,97) i el Ripollès (11,92). A més distància hi ha el Baix Empordà (8,22) i, per últim, l'àrea menys afectada és l'Alt Empordà, amb una taxa de 5,66 per cada 100.000 habitants.