Els autònoms i restauradors de Girona alcen la veu contra les restriccions

Més d'un centenar d'autònoms i hostalers han alçat la veu aquesta tarda ala plaça del Vi de Girona per reclamar ajudes directes i la reobertura de de bars i restaurants. Els concentrats han demanat la complicitat de l'Ajuntament de Girona per a què pressioni la Generalitat per tal que puguin tornar a treballar. Entre els concentrats, majoritàriament restauradors, també hi havia altres sectors afectats com ara centres de formació privat.

Sota crits de «Volem treballar», els manifestants volen que l'alcaldessa Marta Madrenas faci valdre la seva carta de diputada per a què traslladi al Govern català les seves reivindicacions. Madrenas, que ha baixat a escoltar els concentrats, ha recordat que les quotes d'autònoms no depenen de l'Ajuntament, però ha defensat estar al costat dels afectats i s'ha compromès a fer arribar les queixes al Govern.

Durant la concentració s'han viscut moments de tensió entre els concentrats i l'alcaldessa, a qui han escridassat en alguna ocasió en considerar que les mesures preses eren insuficients per ajudar un sector que encararà deu dies més de tancament.