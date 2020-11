Les cases de turisme rural gironines perden fins al 90% de les reserves

Les cases de turisme rural de les comarques gironines han perdut fins al 90% de les reserves arran del confinament municipal. De fet, les noves restriccions per fenar la covid-19 han tocat de ple el sector, perquè és precisament durant el cap de setmana quan més es treballa. "El fet que el confinament s'iniciï els divendres a les sis del matí fa que sigui incompatible poder anar a passar el cap de setmana en un dels nostres establiments", diuen des de l'associació Turisme Rural Girona-Costa Brava-Pirineu. El sector afirma que les noves mesures per la pandèmia els deixen "en una situació molt complicada" i lamenta no tenir "ajudes directes" per pal·liar-ho. "La major part dels propietaris són autònoms", diu l'associació.

Cara i creu per a les cases rurals gironines. Després d'un estiu en què han vist com les reserves es mantenien, i el sector tenia bona ocupació, ara al novembre la situació s'ha capgirat de cop. Les noves mesures aprovades pel Govern per contenir l'avenç de la covid-19, en concret el confinament municipal de cap de setmana, els han suposat una estocada.

Com que a partir de divendres a les sis del matí ja no es pot sortir dels municipis, això fa que sigui "incompatible" poder anar a passar el cap de setmana en una casa rural, diuen des de l'associació. Conseqüència directa: caiguda de reserves (fins al 90% per a les properes setmanes) i cascada d'anul·lacions (en aquest cas, el percentatge arriba al 95%).

L'associació subratlla que les cases de turisme rural gironines "reuneixen totes les condicions de seguretat" per evitar contagis de coronavirus. A més, "disposen d'espais molt grans en uns allotjaments per a poca gent", diu l'entitat. I com que estan en entorns on hi ha poca densitat de població, tampoc "no hi ha aglomeracions".

Ajudes directes

L'associació explica que el confinament municipal i la restricció de mobilitat deixa les cases rurals "en una situació molt complicada", que s'agreuja perquè el sector "no disposa d'ajudes directes" per compensar la caiguda de reserves. "La majoria dels propietaris són autònoms i alguns d'ells han de fer-se càrrec de les despeses de lloguer de les cases", diuen des de Turisme Rural Girona-Costa Brava-Pirineu. A més, a això cal sumar-hi "el costos derivats del condicionament de la casa per a l'hivern" (com per exemple, el combustible, que molts ja han comprat).

Per últim, l'associació subratlla que el tancament de cases rurals afectarà, de retruc, l'economia de la zona. "Cal tenir present que les cases rurals també ajuden els productors locals i les destinacions de proximitat; és una economia circular que només afecta els propietaris, sinó totes les empreses que formen part del circuit per oferir els seus serveis als hostes", conclou l'entitat.