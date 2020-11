L'Hospital d'Olot instal·la dispositius intel·ligents per a pacients aïllats

L'Hospital d'Olot i l'empresa catalana Yayst Robotics han començat la instal·lació de dispositius intel·ligents a les habitacions per tal de millorar l'assistència dels pacients ingressats per coronavirus. El mes de juny ja es van instal·lar els primers aparells per fer una prova pilot, que són Alexa Echo Show 8 en les habitacions on hi havia persones en aïllament. Amb aquesta eina s'ajuda al pacient a orientar-se i també permet saber com han passat el dia o la nit, ja que es poden comunicar sense necessitat de veure's. Els aparells també permeten als ingressats comunicar-se amb l'equip d'infermeria i fer videotrucades amb els familiars.

Des d'aquesta tardor ja s'ha implementat una segona fase del projecte i s'han incorporat algunes eines noves, com ara pautes de relaxació i meditació o contingut espiritual. Amb aquestes instruccions a través del dispositiu intel·ligent, els pacients poden rebre formació de com fer alguns exercicis de respiració.

Per altra banda, ja s'ha fet una formació a tot l'equip professional sobre com utilitzar aquests dispositius i com funciona el circuit per poder donar d'alta a les famílies amb pacients ingressats, per tal que es puguin connectar amb ells.

En paral·lel, els usuaris també podran utilitzar altres serveis que permet el dispositiu com ara escoltar la ràdio o conèixer la situació meteorològica. La idea és combatre la sensació de soledat que genera l'ingrès.