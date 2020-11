Prop de dos detinguts al dia per maltractaments a dones a Girona

Tres dies després del crim masclista de Lloret de Mar, on va morir una dona estrangulada per part del seu home, s'han conegut les dades sobre violència de gènere del tercer trimestre a la Regió Policial de Girona. Es pot veure com hi ha una tendència a l'alça en el global de les dades tant pel que fa referència a aquesta xacra en l'àmbit de la parella com en el familiar.

En la violència masclista en l'àmbit de la parella es pot comprovar que el nombre de denúncies i de detinguts pateixen un increment molt destacat respecte al trimestre anterior, que va estar marcat -d'abril a juny- per l'estat de l'alarma i el confinament.

En canvi, entre juliol i setembre es pot afirmar que la policia ha detingut gairebé cada dia dos homes per maltractaments a Girona. Mentre que els agents han recollit de mitjana més de cinc denúncies diàries de víctimes d'aquesta xacra que sembla no tenir aturador, tot i que amb les denúncies es fa una mica més visible el patiment de les dones maltractades, que encara sovint no s'atreveixen a denunciar el maltractador. Les dades sobre denúncies mostren un creixement del 30,5% respecte a les presentades per les víctimes en el trimestre anterior. S'ha passat de 370 a 483 en només tres mesos.

Els indicadors que fan públics el Departament d'Interior i l'Institut Català de les Dones mostren que el nombre de víctimes també va a l'alça. S'han elevat en un 37,01% en tres mesos. Arribant a les 485 en el tercer trimestre



60 trencaments de condemna

Un altre tema on cal posar el focus és l'increment dels trencaments de condemna. Ha arribat al 17,65% i s'ha passat de 51 casos entre abril i juny, als 60 d'aquest tercer trimestre. Aquí hi ha casos de maltractadors que se salten les decisions judicials, és a dir, les mesures de protecció que es donen a les víctimes de violència masclista per evitar el contacte amb el seu agressor, com poden ser la prohibició de comunicació o la d'apropar-se a la dona, entre d'altres. Els detinguts majors d'edat són un indicador també preocupant, ja que també ha patit un creixement exponencial. S'han arrestat 177 homes com a presumptes autors d'algun delicte relacionat amb la violència masclista en el darrer trimestre. El principal delicte pel qual s'arresten aquests tipus de delinqüents és el del maltractament físic, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'intent d'homicidi.



Dos crims masclistes el 2020

Aquest tercer trimestre no s'ha produït cap crim masclista. Però enguany ja n'hi ha hagut dos. El primer el maig a l'Escala, en plena crisi del coronavirus. En aquest cas, la víctima va ser una dona de 65 anys, de nacion0alitat belga. Va morir en mans de la seva parella que després es va suïcidar.

El segon assassinat va tenir lloc aquest diumenge a la nit a Lloret de Mar- Una dona va morir a mans del seu home després d'estrangular-la a casa seva. L'home es va entregar l'endemà a la Policia Local de Lloret i està previst que avui passi a disposició judicial a blanes. Aquest dimarts va declarar davant dels Mossos d'Esquadra i va explicar el mateix que durant la reconstrucció: l'havia escanyat després d'un atac d'ira motivat per una discussió d'un afer extramatrimonial que la víctima li hauria retret.



Més casos familiars

La violència en l'àmbit familiar també és un altre vessant de la xacra dels maltractaments. És la que

perpetren homes de la família cap a la dona però no en són la parella ni l'exparella. S'han denunciat un 19,05% més de casos, fins a assolir els 75. També ha crescut el nombre de víctimes (114) d'aquesta xacra i dels 41 detinguts, un era menor d'edat.