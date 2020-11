Treballadors de menjadors escolars denuncien que Eurest els explota

Una cinquantena de treballadors d'Eurest, la multinacional dels menjadors escolars, es va concentrar ahir al matí davant la Delegació de la Generalitat a Girona per denunciar «l'explotació laboral» que pateixen i reclamar la implicació de les administracions. La concentració va anar acompanyada d'una performance en què van fer suc de taronja per denunciar que l'empresa «exprimeix» la plantilla i per criticar que Eurest incompleix el conveni col·lectiu.

El president del Comitè d'Empresa Eurest Girona per CCOO, Yasser Saadoune, assegura que hi ha 148 treballadors «explotats», d'una plantilla de 358, a qui s'aplica el salari mínim interprofessional i no el reconegut per conveni, la qual cosa representa una diferència de 100 euros menys.

Segons el comitè d'empresa, la direcció ha modificat els contractes per uns altres de mensuals que es renoven cada trenta dies. Aquesta situació genera inestabilitat i angoixa als treballadors. A més, asseguren que l'empresa ha fet un «ERO encobert» que s'ha aturat per la «pressió» sindical.

Per tot plegat, els treballadors demanen a la Generalitat i als consells comarcals on presta servei (Selva, Baix Empordà, Gironès i Alt Empordà) que s'impliquin i obrin les negociacions amb els representants sindicals d'Eurest.



Fons públics

Recorden que l'empresa s'encarrega dels menjadors escolars a través d'una adjudicació feta per les administracions. Saadouna considera que incompleix el contracte de concessió que ha signat amb els consells comarcals i que representa una «malversació de fons públics».

A més, la vocal de prevenció de riscos laborals del comitè, Sofia Geli (UGT), reclama a l'empresa que proporcioni als monitors de menjador tot el material de protecció necessari per la covid-19.

Acusen les administracions de ser «còmplices» de l'explotació que denuncien, per no implicar-s'hi, i reclamen que actuïn.

El comitè d'empresa assegura que seguirà pressionant per millorar les condicions laborals i no descarten impulsar noves accions i convocar una vaga.