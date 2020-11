«Treballarem perquè més gent faci el pas cap a JxCat»

L'entrevista amb Maria Àngels Planas es realitza el dimecres 11 de novembre al migdia, quan Carles Puigdemont encara no ha fet pública la seva decisió sobre si presentar-se o no a les primàries de JxCat.

Carles Puigdemont ha de ser el candidat de JxCat?

Bé, nosaltres tot just hem culminat ara aquest procés d'implantació al territori, i ara entrem en primàries per veure qui es presenta com a presidenciable de la Generalitat. Sabem que s'ha presentat el conseller Calvet, i també la diputada Borràs ho ha dit, i també és cert que molta gent li demana al president Puigdemont que es presenti. Per tant, jo crec que ell ha de fer el que cregui convenient.

En tot cas, hi ha molta gent que s'ha postulat: Damià Calvet, Laura Borràs, Ramon Tremosa, Jordi Puigneró... tot plegat denota una pugna de lideratges.

Jo crec que no és una lluita. Precisament per això tenim les primàries, per tal que tothom que es vulgui presentar ho pugui fer, igual que amb les vegueries i comarques. Els afiliats seran els que decidiran qui encapçalarà la llista a la presidència, i donem el màxim suport a tothom que es vulgui presentar. Això és el que ens fa grans: que tenim unes primàries i que seran els associats i afiliats els que diguin qui s'ha de presentar.

Amb quina ambició es presenta JxCat a les eleccions, tenint en compte que les estructures tot just estan començant a caminar?

És un partit que vol ser el pal de paller d'aquest corrent central de l'independentisme. Som la primera força municipalista de les comarques gironines, i el projecte de JxCat és positiu, vol representar la centralitat del país, assolir la independència i tenir una societat més justa i més equilibrada, més respectuosa amb els drets. JxCat neix amb el propòsit de fer efectiva la constitució de Catalunya com a estat independent en forma de república, és el nostre ADN, però el nostre compromís també està en contra de l'emergència climàtica, contra la pandèmia, la reconstrucció econòmica i social... Hem de treballar per la igualtat d'oportunitats, la reducció de les desigualtats, la desaparició de qualsevol tipus de discriminació...

Aquí a les comarques gironines, l'escissió amb el PDeCAT i el PNC els ha fet perdre actius com Jaume Dulsat, Albert Piñeria, Jordi Masquef... els preocupa la pèrdua de vots que pot suposar aquesta divisió?

Bé, nosaltres treballarem perquè no sigui així. Som un partit que incorporarem experiència política, del PDeCAT i d'altres partits com poden ser ERC o el PSC, i també de gent que no ha format mai part de cap partit però que vol treballar per aconseguir la independència i aquesta societat més justa, democràtica i equilibrada que et deia. Per tant, treballarem perquè la gent faci el pas. Hi ha gent que encara no l'ha fet, però esperem que el faci, si no és ara, més endavant.

Qui ha de fer el pas: gent d'altres partits o de fora la política?

Gent d'altres partits i també de fora de la política. Nosaltres treballarem perquè aquests alcaldes i alcaldables que has dit puguin fer el pas, i que puguem formar tots part de JxCat.

La doble militància estarà permesa fins a les eleccions.

Sí. Però sembla que ho centrem tot en les eleccions del 14 de febrer, i més enllà d'aquesta data nosaltres seguirem treballant perquè la gent faci el pas i venir al corrent central de l'independentisme. Volem ser el pal de paller, el corrent central de l'independentisme.

Les comarques gironines són «territori Puigdemont», però i la resta de país?

És cert que les comarques gironines recolzen molt el president Puigdemont, perquè és de Girona i molts el coneixen personalment, però estic segura que a molts indrets de Catalunya també té aquest suport, i volem seguir creixent. Ja som més de 5.000 afiliats, però volem seguir creixent per ser el principal partit de Catalunya.

En els darrers mesos s'ha vist un clar desgast del govern de JxCat i ERC. Després de les eleccions, poden tornar a governar plegats?

Nosaltres estem oberts a governar amb tothom, però haurem de veure els resultats del 14 de febrer. Però evidentment estem oberts a seguir treballant amb aquest grup polític.

S'han de corregir coses, però, de la relació amb ERC?

Qualsevol relació sempre es pot millorar, i aquesta segur que també, però no em toca a mi dir-ho, perquè no estic al Govern.

De moment, les enquestes posen ERC per davant, però confien en l'«efecte Puigdemont» que ja s'ha vist altres vegades?

Bé, el president Puigdemont és el líder indiscutible, però més enllà d'això també treballarem perquè la gent ens faci confiança a nosaltres, per tots els nostres compromisos. Tot suma.

A les comarques gironines també s'han de fer primàries per escollir candidat, però el nom de Marta Madrenas sona més fort que la resta.

Ella ja ha demostrat que seria un bon perfil, però els afiliats seran qui designaran qui encapçala la llista. Per tant, Madrenas ha de decidir si vol encapçalar la llista, i llavors els afiliats hauran de dir-hi la seva. I s'ho haurà de treballar. Qualsevol candidat s'ho haurà de treballar, no hi ha res tancat.

Com funcionaran els grups municipals de les comarques gironines que van iniciar el mandat com a JxCat i s'han dividit en tres partits, com per exemple en el cas de Figueres?

Dependrà de cada municipi, perquè en el fons són poquíssims els que estan en aquesta situació. Potser només un parell. En general han quedat molt endreçats: en la majoria de casos, o tots són de JxCat o tots són del PDeCAT, per dir alguna cosa, però hi ha molts pocs casos que estiguin en aquesta situació. S'haurà de parlar, i que en cada municipi la persona que encapçala la llista faci el que cregui convenient, i aquí s'hauran de veure els casos un per un, no hi ha una fórmula màgica per a tots.

I a la Diputació, on hi ha membres tant de JxCat com del PDeCAT?

Jo mateixa estic a la Diputació, i està tot parlat, tothom és gent de seny, saben el que convé al país i a les comarques gironines, i no hi haurà cap tipus de problema. Tenim moltes coses en comú.