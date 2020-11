Dentix tanca totes les clíniques de Girona i deixa milers de pacients a l'aire

Ja fa dies que la clínica Dentix de Girona té la persiana abaixada. En cap dels accessos s'informa d'un tancament, ni temporal ni definitu, sinó que uns cartells informen als pacients que «no els podem atendre en aquests moments», i remeten a un número de telèfon al qual ningú contesta perquè « els nostres agents estan ocupats». Les clíniques d'Olot, Blanes i Figueres tampoc presten servei des de fa dies, i a la porta tenen el mateix cartell i telèfon. Segons expliquen diversos afectats, setmanes enrere, quan l'empresa va anunciar el concurs de creditors, l'única cosa que es feia dins les clíniques era assegurar a pacients intranquils que els tractaments es mantenien al dia i els indicaven que no els podien atendre perquè «no tenim ortodontista» i en altres casos al·legaven manca de material.

Aquest és el cas de l'Antonio, que va venir ahir expressament des de Sant Celoni perquè la setmana passada el van citar. I en arribar, es va trobar la persiana abaixada. «Vaig venir la setmana passada i em van dir que no tenien material», va explicar l'afectat a Diari de Girona. La seva història ve de lluny: va començar a Vitaldent, va passar per Idental i ara ha topat de nassos contra la persiana de Dentix. Fa quatre anys que lluita per tenir una salut bucal que, segons assegura, «és pitjor ara que fa quatre anys; m'han destrossat la boca i és la tercera clínica dental que m'estafa», va lamentar.

En el seu cas, ha destinat més de 30.000 euros a arreglar-se la boca. Van ser les mateixes cadenes que el van derivar d'una clínica a l'altra, amb l'ajut de la financera, a la qual encara ha de pagar tot i no rebre el servei. La clínica Dentix de Girona donava servei a més de 14.000 pacients, tal com va assegurar una treballadora a aquest diari.

Joan Casademont també va trobar-se la persiana abaixada el dimarts, juntament amb més d'una trentena de persones que s'hi van arribar a acumular. Fa tres anys que és client de Dentix, i tot i que no té queixes del tracte del personal, la seva opinió és molt diferent pel que fa a l'ortodòncia. «M'han fet empastaments que em saltaven al cap d'un dia. Per quatre empastaments i dos implants he hagut d'anar unes 70 vegades a la clínica i la meitat encara està per fer», es va queixar. A més, va assegurar que l'última odontòloga que el va visitar li va dir que en un dia havia atès a 72 persones. «Estem parlant de visites d'un minut, jo m'hi he trobat molts cops», va exclamar.

Per reconduir la indignació de trobar-se amb la porta tancada i un número que comunica, un grup d'afectats ha creat un grup de Whatsapp per compartir informació. Per ara són una trentena, i estan estudiant dur l'empresa als tribunals.

L'home de la Victòria fa mesos que no pot menjar perquè no té dents. Ella va venir el dimarts a la clínica de Girona perquè s'havia citat amb la direcció per demanar la seva història clínica per poder seguir el tractament en un altre dentista. «El març li havien de fer el motlle de la dentadura i amb el confinament va quedar tot aturat, i ara només té quatre o cinc dents, està desesperat», va lamentar Victòria.



Segona denúncia a Consum

La Plataforma d'Afectats d'Idental Girona, que també assessora els clients afectats de Dentix, ha presentat una denúncia a l'Agència Catalana de Consum contra «Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental S.L.», nom pel qual està registrada l'empresa, per presumptes irregularitats en l'accés a les històries clíniques dels pacients. Consum ha acceptat la denúncia i es tramitarà per la via administrativa. Es tracta de la segona denúncia que la plataforma realitza relacionada amb Dentix.

La primera demanda es va interposar per publicitat enganyosa, ja que segons indica la Plataforma, l'empresa anunciava una assegurança als pacients «de per vida» que «evidentment» no es podia prestar. En aquesta ocasió, la plataforma denuncia la «indiferència» dels membres de l'empresa cap als clients i també de les financeres participants després de més de 60 dies des de la interrupció del servei. A més, sosté que l'empresa «no permet» als pacients tenir accés als seus historials clínics, ja que no es pot accedir a cap formulari al web ni es pot demanar presencialment, ja que les clíniques són tancades.

De moment, el conjunt de plataformes d'afectats de tot l'Estat ha sol·licitat una reunió amb representants del govern estatal, de moment sense èxit.