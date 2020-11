Dulsat, probable cap de llista del PDeCAT en detriment de Masquef

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, es perfila com a probable cap de llista del PDeCAT a les comarques gironines en detriment de Jordi Masquef, que era l'altre gran aspirant del partit. La seva presència, ahir, en un acte de la candidata a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, a l'Alt Empordà, evidencia la rellevància de Dulsat dins del partit, malgrat que ell encara no ha fet pública la decisió de presentar-se a primàries, de manera que de moment encara no hi ha res oficial. De fet, el PDeCAT tenia previst tancar el dimecres, 11 de novembre, el termini per presentar les candidatures a les primàries de les comarques gironines, però, segons han explicat fonts del partit, un problema informàtic els ha fet allargar el procés i per tant les candidatures es podran presentar fins al dia 20.

Chacón va visitar ahir l'Alt Empordà després de la sortida de diversos militants i nombrosos càrrecs del partit cap a JxCat, entre els quals els de l'executiva comarcal. Per tant, el PDeCAT està treballant ara per fer les seves estructures de direcció a l'Alt Empordà, tal com va reconèixer l'actual cap de l'oposició i exalcalde de Figueres, Jordi Masquef, en el transcurs d'una visita al complex fitosanitari de Vilamalla. També hi van ser presents el diputat Sergi Miquel i els alcaldes de Vilamalla, Pont de Molins i Portbou, Carles Álvarez, Josep Fuentes i Xavi Barranco, respectivament, a més del batlle de Lloret, Jaume Dulsat, que té una estreta relació amb Chacón.

Durant la seva visita, Chachón es va reunir amb diversos empresaris i comerciants de la comarca per copsar la situació econòmica actual. Tant ella com el diputat Sergi Miquel van posar èmfasi en la necessitat de defensar el desdoblament de l'N-II a la comarca mentre no estigui garantida la gratuïtat de l'AP-7.