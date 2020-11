Girona suma quinze morts i els ingressats tornen a pujar

Tot i que les restriccions mantenen a ratlla els principals indicadors de contagi a la Regió Sanitària de Girona, la situació epidemiològica segueix essent complicada per l'augment diari d'ingressos als hospitals i, com a conseqüència, es registren xifres altíssimes de defuncions. Ahir les funeràries en van reportar quinze més. D'aquestes, onze han tingut lloc a hospitals o centres sanitaris i la resta encara no s'han classificat. El total ja arriba a 1.019.

D'altra banda, la pressió als hospitals segueix sent elevada i, tot i que aquests darrers dies la dada s'havia estabilitzat, ahir es van sumar quatre nous ingressos. La bona notícia és que el nombre de crítics es manté igual que el dia anterior. Quant a hospitals de la regió, a Blanes s'han registrat catorze ingressos, vuit altes, de les quals una és un trasllat a un altre centre sanitari, i tres defuncions des de dilluns.

Seguidament, es va mantenir la tendència a la baixa del risc de rebrot. Ahir va disminuir 34 punts i es va situar en un índex de 651, encara per sobre de la mitjana catalana. La velocitat de propagació del virus va baixar tres centèsimes fins a 0,82. La taxa de confirmats per PCR és de 346,47 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 814,59. Finalment es van sumar 438 casos, gairebé una vuitantena més que el dia anterior.



Catalunya suma 141 morts

Catalunya va sumar 3.775 nous contagis de coronavirus i 141 morts més, tot i que segueix caient molt lentament la velocitat de transmissió de virus (Rt), que es va situar en 0,87, una centèsima menys que dimecres, mentre augmenten el nombre d'hospitalitzats.

El nombre de persones malaltes de coronavirus que estan hospitalitzades és de 2.687, un total de 52 més, tot i que van disminuir lleugerament els pacients greus que estan a l'UCI, 583 , catorze menys que el dia abans.

El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 14.886 persones a Catalunya, 141 d'elles reportades en les últimes 24 hores –corresponen a diversos dies tot i que la mitjana diària és d'una cinquantena.

Per comarques, segueixen sent quatre les que superen els 1.000 punts en l'índex de risc de rebrot (EPG), que mesura el potencial expansiu de l'epidèmia, i són: la Cerdanya (1.315), el Berguedà (1.261), Osona (1.176 ) i la Segarra (1.144).



Andalusia al capdavant

Finalment, el Ministeri de Sanitat va registrar 19.511 nous positius i 356 morts més per coronavirus a Espanya respecte al total de casos confirmats dimecres, amb 40.461 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.437.220 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 328.548 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 10.175, xifra superada per Andalusia amb 21.619 i Catalunya amb 16.625. Des del principi de la pandèmia el Principat n'acumula 274.425.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Madrid amb 1.551, seguida del País Basc amb 1.269. A Andalusia n'hi ha hagut 717 i a l'Aragó 705, mentre que a Astúries n'hi ha hagut 605, a Galícia 553, a Extremadura 449, a Múrcia 314, a Cantàbria 258, a Navarra 234 i a Catalunya 221. Quant a morts, el total ja arriba a 40.461 arreu d'Espanya.