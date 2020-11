El Govern prorroga 10 dies més les mesures contra el coronavirus

Tal com ja avançava en l'edició d'ahir aquest diari, el Govern finalment ha decidit allargar deu dies més el tancament de bars i restaurants, així com de cinemes, teatres i gimnasos. En canvi, els negocis que sí que podran obrir seran centres d'estètica i de massatge, que podran oferir serveis individuals a partir de demà, un cop quedi publicada la nova resolució del Procicat durant aquesta nit.

Segons els càlculs del Govern, aquesta pròrroga s'allargarà fins al 23 de novembre, quan podria començar la desescalada de la segona onada de coronavirus. Un cop superada aquesta pròrroga podrien començar els serveis a l'exterior i l'obertura de les terrasses. La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que en els propers dies es treballarà amb els diferents sectors un pla de desescalada per posar en marxa d'aquí a deu dies. Vergés va reconèixer que prorrogar les mesures deu dies més són unes actuacions «dures», però va afegir que «és imprescindible un esforç més ara que estem en el camí correcte per superar aquesta segona onada el més aviat possible». Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, també va remarcar la necessitat de deu dies més per assegurar que l'impacte als centres sanitaris baixa tot el que és necessari que baixi.

Pel que fa a la proposta del conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que expressava la seva voluntat de reobrir la restauració amb limitacions al 50% a les terrasses i amb servei de 13 a 16 a partir d'aquest cap de setmana, Vergés va assegurar que «tot el Govern està treballant de valent per trobar aquest millor equilibri entre el control de l'epidèmia i la vitalitat del país».

D'altra banda, la consellera va alertar que «no s'entendria que des d'un altre estament», en referència als tribunals, es poguessin anul·lar les mesures aplicades pel Govern, «que estan molt pensades i molt treballades i que són imprescindibles». Precisament, el TSJC dona dos dies a Salut perquè es posicioni sobre la suspensió del tancament de la restauració que reclama la patronal Fecasarm.



Activitat a l'aire lliure

Pel que fa a la desescalada, a partir del 23 de novembre, Argimon va indicar que aquell dia s'obrirà tota l'activitat a l'aire lliure «siguin quins siguin els resultats dels indicadors», i la resta s'aniran «analitzant una per una» en funció de les dades assistencials. De tota manera, va mostrar-se convençut que la situació haurà millorat molt. «No estem bé ara, però anem en la direcció correcta», va insistir. En la mateixa línia, la consellera de Salut va indicar que la desescalada serà «progressiva», ja que «no pot ser de cop». De la mateixa manera, Vergés va destacar que si bé la tendència actual del coronavirus és «de baixada», Catalunya encara es troba «en el pic de l'impacte assistencial», amb unes dades molt superiors a la que «pot sostenir» el sistema sense alterar la seva activitat.



Els espais més perillosos

A falta encara d'un protocol que estableixi com serà la desescalada, un estudi científic dels Estats Units i publicat a la revista Nature, estableix com als espais més perillosos de cara a l'aixecament de les restriccions els restaurants, bars, gimnasos, hotels, centres religiosos i el metro com als llocs més perillosos per contraure la covid-19. «La reobertura dels restaurants és particularment perillosa», apunta l'estudi. Tanmateix, la investigació també revela que les mesures més «precises», com la reducció de l'ocupació en bars i restaurants, podrien ser «més efectives» que no pas restriccions més dràstiques o la limitació de la mobilitat. «Reobrir aquests espais sense una limitació de l'ocupació produeix un pic de contagis», alerta l'estudi.