L'aeroport de Girona rep un 98,2% menys de passatgers al mes d'octubre

L'aeroport de Girona va rebre 3.497 passatgers durant el mes d'octubre, fet que significa un 98,2% menys que durant el mes d'octubre de 2019. A més, en l'acumulat de l'any ha registrat només el pas de 170.174 viatgers, cosa que suposa un descens del 90,8% respecte als primers deu mesos de l'any passat. La previsió és que, durant els dos mesos que queden per finalitzar l'any, la xifra de viatgers que utilitzin l'aeroport sigui ínfima, ja que el darrer vol comercial es va enlairar el 24 d'octubre i no n'hi ha cap més de programat fins a finals del mes de març. Per tant, només hi ha previstos vols privats i de mercaderies.

Es confirma, doncs, que la pandèmia de la covid-19 farà que aquest sigui un any negre per a l'aeroport de Girona. De fet, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar són, conjuntament amb les de Reus, les que han experimentat una caiguda més gran de passatgers al llarg d'aquest 2020: en el cas de Girona, ha experimentat un retrocés del 90,8%, mentre que en el cas de Reus, la caiguda s'ha enfilat fins a un 96,3%. Pel que fa al nombre d'operacions, en el que portem de 2020 se n'han registrat 8.406, el que suposa un 47,1% menys que en el mateix període de l'any passat. La decisió de Ryanair de no volar des de l'aeroport gironí durant tota la temporada d'hivern, a més, fa preveure que el descens encara s'hagi d'accentuar d'aquí a finals d'any.

Pel que fa a les dades corresponents al mes d'octubre, a l'aeroport s'han registrat un total de 1.060 operacions, fet que significa un 36,5% menys que durant l'octubre de 2019. Tot i això, bona part dels vols que van aterrar o es van enlairar de l'aeroport gironí presentaven un baix percentatge d'ocupació, ja que només van arribar 3.497 passatgers, el que va suposar un 98,2% menys que ara fa un any.



Augment de les mercaderies

Mentrestant, el transport de mercaderies és l'únic que continua pujant en aquest any tan atípic. Durant el mes d'octubre, es van transportar 7.327 quilos de mercaderies, que suposa un increment del 64,2% respecte a l'octubre de 2019. En l'acumulat de tot el 2019, han passat per l'aeròdrom gironí un total de 297.689 quilos de mercaderies, el que suposa un increment del 335,9%.

Pel que fa a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, ha tancat el mes d'octubre amb 712.283 passatgers, cosa que representa una caiguda del 84,7% respecte al mateix mes de l'any anterior.