Madrenas i Geis, possibles candidates a les primàries de JxCat a Girona

La renúncia de Carles Puigdemont a encapçalar la candidatura de JxCat a la presidència de la Generalitat ha marcat l'inici de les primàries al partit. A partir d'ara, comença la cursa electoral per escollir el candidat a la presidència i els caps de cartell a totes les circumscripcions electorals, que en tot els casos s'escolliran a través de primàries. A les comarques gironines, fonts del partit de moment donen per fet que es presentaran dues persones: l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la diputada Gemma Geis, ambdues pròximes a Puigdemont. En tot cas, però, tampoc es pot descartar que el mateix Puigdemont sigui qui acabi encapçalant la candidatura a la demarcació.

Tret de sortida, doncs, a la cursa electoral de JxCat, també a les comarques gironines. De moment, els dos noms que sonen amb més força són el de Marta Madrenas i Gemma Geis, totes dues situades en l'òrbita propera a Puigdemont. Madrenas ja és actualment diputada i el mes de maig va guanyar les eleccions municipals a Girona -on actualment governa amb ERC- després d'haver agafat el relleu de Puigdemont. Per la seva banda, Geis també és diputada al Parlament. Actualment és la portaveu de JxCat a la cambra, després de la dimissió d'Eduard Pujol per la sospita d'un cas d'assetjament sexual.

A l'espera de saber quins altres noms aspiren a concórrer a la llista de JxCat per Girona, no es pot descartar, tampoc, que s'hi pugui acabar presentant el mateix Carles Puigdemont, qui s'ha descartat com a candidat a la presidència de la Generalitat però que s'ha mostrat disposat a formar part d'alguna candidatura.



A partir del 29 de novembre

L'elecció dels principals candidats a les demarcacions, tanmateix, no començarà fins després del 29 de novembre, quan està previst que es proclami el candidat del partit a la presidència de la Generalitat, càrrec al qual aspiren Laura Borràs i Damià Calvet. Per tant, no serà fins cap a mitjans de desembre que els afiliats del partit escullin, a través de primàries, els integrants de les quatre primeres posicions a Girona, els vuit de Barcelona i els tres de Tarragona i Lleida.

A les primàries s'hi podran presentar els afiliats i els simpatitzants que ho sol·licitin si així ho aprova l'executiva de JxCat, i no es requerirà la presentació d'avals. Com que el període de presentació de candidatures no començarà fins, com a mínim, l'endemà de la proclamació del presidenciable, s'obre la porta al fet que els candidats que no surtin elegits després es puguin presentar a les primàries de les circumscripcions. Tot el procés de primàries està controlat pels membres de la Sindicatura Electoral del partit.