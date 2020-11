Les recerques de boletaires augmenten aquest any per l'efecte de la COVID-19

Els Bombers de la Generalitat estan notant un increment de les recerques de boletaires a les comarques gironines. Fins al 6 de novembre, han hagut de buscar a 10 caçadors de bolets per zones de la província que s'havien desorientat. La xifra gairebé duplica el nombre de recerques de l'any passat. Durant el mateix període n'havien fet sis.

Els serveis es concentren sobretot al mes de setembre, quan els serveis de salvament van haver de fer cinc recerques. La resta s'han donat espaiades en el temps, una cada mes. N'hi ha hagut a l'abril, el maig, el juny, l'agost, el setembre, l'octubre i el novembre. Per comarques, n'hi ha una que gairebé concentra totes les recerques de boletaires, la del Ripollès. En aquesta zona, preferida per a molts boletaires, s'han realitzar nou dels serveis. L'altra recerca ha tingut lloc al Pla de l'Estany.

De les nou del Ripollès, cinc d'elles van tenir lloc el setembre. Un mes en què hi ha molta gent als boscos a caçar bolets i que enguany, com apunten experts i especialistes en salvaments, s'han multiplicat. No només s'ha desplaçat a la província gent que es coneix el territori sinó també moltes persones que arran de la situació de la pandèmia han optat per anar al medi natural gironí, ja que no han pogut viatjar a l'estranger i han fet turisme local. També hi ha acompanyat el bon temps i la bona temporada de bolets que s'està vivint enguany i que ha fet desplaçar els aficionats.

Cal dir que de les recerques realitzades enguany totes han estat exitoses i no s'ha hagut de lamentar cap vida. Alguns d'aquests serveis sorprenen fins i tot els especialistes, perquè s'ha localitzat boletaires d'una edat avançada amb vida després de passar algunes nits al ras. Una bona notícia, ja que sovint localitzar-los és una tasca dificultosa perquè a vegades no porten mitjans que facin més fàcil trobar-los, com és un mòbil.

Les dades dels últims anys facilitades pels Bombers de la Generalitat mostren que entre el gener i el 6 de novembre des de l'any 2012 i fins al 2020 s'han realitzat 107 recerques de boletaires a la Regió d'Emergències de Girona -no s'inclou la Cerdanya.



El 2018, any de rècords

Analitzant aquest període temporal, es pot comprovar com l'any 2018 va ser de rècords en recerques de boletaires. En total se'n van realitzar 30 i a tot Catalunya, 115. De nou, el Ripollès va ser la zona de la província on hi va haver més serveis (13) .

De fet, durant aquests nou anys que contempla l'estadística, el Ripollès és la comarca que acumula més recerques de boletaires desorientats, amb 59 casos. Per tant, se n'hi han realitzat més de la meitat del total (107). La comarca de la Selva ocupa la segona posició, però amb xifres molt més baixes, amb 12 casos des de l'any 2012.

La Regió d'Emergències de Girona acumula una quarta part de totes les recerques de caçadors de bolets realitzades pels Bombers des de l'any 2012 a tot Catalunya.



Un centenar, en nou anys

Durant aquest període se n'han fet 107 -fins a 6 de novembre- a Girona, i en el total del territori català s'ha assolit la xifra de les 418. Com passa amb les comarques gironines, l'any de més serveis ja estat el 2018 i es va superar el centenar de serveis d'aquesta tipologia, amb 115 casos. És l'únic any que s'ha traspassat el centenar d'actuacions. La resta de mitjana acumulen prop de 40 serveis.