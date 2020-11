Roben una moto a Girona i s'accidenten fugint dels Mossos d'Esquadra a Mont-ras

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Mont-ras quan conduïen una motocicleta sostreta dos dies abans a Girona.

Els lladres en ser sorpresos conduint per Mont-ras, van intentar fugir de la policia i es van accidentar. Després van abandonar la moto i els cascs i van intentar fugir per un camp, però els agents els van arrestar al carrer de la Font.

Els detinguts són dos joves de 20 i 21 anys, de nacionalitat marroquina i egípcia, i veïns de Barcelona. Estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori d'ús de vehicle. El conductor de la motocicleta tampoc disposava de permís ni llicència per conduir vehicles de motor i els agents els van denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir sense haver obtingut mai permís o llicència. Els arrestats, un té antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els fets es remunten al matí del diumenge 8 de novembre, agents d'aquesta comissaria es trobaven realitzat tasques preventives amb un vehicle uniformat per la localitat de Palafrugell, quan van rebre l'avís que dos joves circulaven amb una motocicleta presumptament sostreta per la C-66, al terme municipal de Torrent.



Fugen de la policia

En pocs minuts la patrulla va veure la motocicleta i la van seguir fins a la seva incorporació a la C-31, just la sortida de la població de Palafrugell, direcció Mont-ras. Els agents es van avançar a la moto per tal d'aturar-la en una rotonda pròxima, però el conductor de la motocicleta va esquivar el cotxe policial pujant per sobre la vorera. Immediatament els van seguir i van veure com a la següent rotonda la motocicleta s'accidentava sola i els ocupants queien a terra. Els dos joves es van treure el casc, el van llençar a terra i van fugir corrents direcció uns camps propers del poble de Mont-ras.

Alertades diverses patrulles dels fets, van iniciar una recerca fins que els van localitzar al carrer de la Font. Els agents els van detenir després de comprovar que la motocicleta i un casc havien estat sostrets a la ciutat de Girona el dia 6 de novembre quan aquesta estava estacionada al carrer Travessia Carril.

En l'escorcoll els van localitzar una peça metàl·lica, allargada i prima, presumptament utilitzada per manipular i engegar la motocicleta. Després de recuperar la motocicleta i el casc, els van entregar al seu legítim propietari.

D'altra banda, els Mossos van comprovar que el conductor no disposava de permís ni llicència per conduir. Per aquest motiu el van denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit.



Moto robada a la Bisbal

La tarda del mateix dia els mossos d'esquadra van localitzar una altra motocicleta amb dos cascs a terra a l'avinguda Catalunya de Mont-ras, que van resultar estar sostrets al carrer Aigüeta de la Bisbal. La motocicleta, que presentava danys, va ser retornada al seu propietari. Els Mossos no descarten més detencions pels fets.