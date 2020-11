A concurs les obres del bloc quirúrgic i hospital de dia del Trueta

Disseny del projecte d'ampliació del Trueta en una imatge cedida per Salut.

Disseny del projecte d'ampliació del Trueta en una imatge cedida per Salut. aCN

La Generalitat ha publicat l'anunci per a la licitació de les obres de construcció de l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital Josep Trueta i de l'hospital de dia oncohematològic de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). El plec de clàusules preveu la construcció d'un edifici nou de 4.000 m2 distribuïts en tres plantes i la reforma de 2.500 m2 més de l'edifici actual. En total, actuaran sobre 6.000 m2. El preu de licitació màxim de les obres es preveu en 14.584.820 euros.

Està previst que el projecte es desenvolupi en quatre fases, per tal que les obres impactin el mínim en el desenvolupament de l'assistència sanitària. Les empreses que vulguin presentar les seves ofertes tenen temps fins al 9 de setembre.

El projecte, que es va treballar conjuntament amb els professionals de l'Àrea Quirúrgica i els d'Oncologia, preveu incrementar el nombre de quiròfans en sis més dels que té ara el Trueta i totes les àrees de suport necessàries per assumir l'increment d'activitat previsible, a més de dotar de més punts assistencials l'hospital de dia oncohematològic.

L'ampliació de l'edifici es farà elevant-lo dos pisos més per sobre de l'actual edifici de l'ICO, de manera que la planta zero del nou edifici acolliria l'hospital de dia oncohematològic, la planta 1 quedaria de moment com un espai de reserva i la planta 2 acolliria l'ampliació dels quiròfans, que quedarien connectats a l'àrea quirúrgica actual.

El projecte inclou la reforma completa del bloc quirúrgic actual, l'àrea de reanimació (REA) i l'àrea de CMA, a més del servei d'esterilització, situat a la primera planta de l'edifici actual. La coberta del nou edifici preveu un jardí terapèutic per als infants ingressats al Trueta, amb accés directe des d'hospitalització de pediatria, situat a la planta 3. També està previst un creixement de punts d'atenció de la zona de reanimació postquirúrgica, de la zona de recepció prequirúrgica i l'àrea de cirurgia major ambulatòria.

El nou bloc estarà connectat amb l'hospital de manera que pugui mantenir la ventilació i la il·luminació naturals. Preveuen un canvi de circulació de vianants.