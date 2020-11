Un home de 61 anys mor en un incendi en un pis del barri de l'estació de Ripoll

Un home va morir aquest divendres de matinada en un incendi en un pis del barri de l'Estació de Ripoll. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la defunció però s'apunta que la víctima hauria intentat treure's la vida calant foc a casa seva. La seva dona, que dormia en el moment dels fets, va resultar ferida lleu per inhalació de fum.

El succés mortal va tenir lloc cap a tres quarts de cinc de la matinada en un pis de la tercera planta del número 35 del carrer Indústria de la capital del Ripollès. En el moment dels fets hi havia una parella al pis. La dona, que dormia a l'habitació del costat, va despertar-se i va avisar els serveis d'emergències que hi havia fum a casa seva i va demanar ajuda.

El foc es va declarar en una de les habitacions del pis, on hi havia l'home, de 61 anys. L'incendi es va desenvolupar i va cremar un sofà. El pis va quedar també ple de fum.

Al lloc s'hi van desplaçar els Bombers amb cinc dotacions, els Mossos d'Esquadra, el SEM i la Policia Local de Ripoll.

Els efectius de la Policia Local van realitzar les primeres maniobres de reanimació a l'home i, després, van continuar efectius del SEM però l'home no es va poder recuperar i va morir.

Pel que fa a la dona, de 58 anys, va patir una lleu intoxicació per inhalació de fum i també una crisi d'ansietat. Per aquest motiu, el SEM la va evacuar amb una ambulància fins a l'hospital de Campdevànol.

Els Mossos de la comissaria de Ripoll, per la seva banda, tenen una investigació oberta per aclarir les causes de l'incendi mortal. La principal hipòtesi amb la qual treballa la policia és que l'home s'hauria volgut treure la vida i per això hauria calat foc a l'estança on es trobava. A la zona hi han trobat vestigis que així ho acreditarien.

Incendi mortal a Lloret

Aquest és el segon incendi d'habitatge mortal d'aquest any a les comarques gironines. El primer va ser també en estranyes circumstàncies i, de fet, és un crim que els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona estan investigant. Va tenir lloc el 28 d'agost a la urbanització Lloret Blau de Lloret de Mar.

Els Bombers van anar a apagar un incendi en una casa i es van trobar amb el cadàver mig cremat d'un home. Després els Mossos d'Esquadra van determinar que presentava signes de violència. A més a la casa es va trobar marihuana i se sospita que el crim va ser un assalt a la casa per robar-hi la droga. La investigació del cas es manté encara oberta i, de moment, no han transcendit detencions.