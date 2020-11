L'hospital Trueta comença a derivar pacients ingressats amb el virus a la clínica Bofill

L'hospital Trueta va començar dijous a derivar pacients amb coronavirus a la clínica Bofill de Girona. Concretament, fins ahir ja n'hi havia quatre que s'havien traslladat. Fonts de la clínica Bofill van explicar a aquest diari que, tal com es va fer a la primera onada, el centre hospitalari ha habilitat una planta sencera per a possibles pacients amb coronavirus. També s'hi ha destinat personal sanitari i a partir de dilluns es reorganitzarà part de l'activitat assistencial per a poder atendre les noves necessitats. D'altra banda, la previsió del Trueta és que en els propers dies encara se'n derivi algun més.

Aquest canvi ve incentivat per l'anunci de la setmana passada per part de Salut, d'integrar novament la xarxa d'hospitals privats en el sistema públic de manera temporal. Es va prendre aquesta decisió amb l'objectiu d'anticipar-se a l'increment de pressió assistencial previst. Concretament, es busca l'ampliació de la capacitat hospitalària instal·lada, tant pel que fa a llits de crítics com d'hospitalització convencional.

Dades per hospitals

Fins ahir a la tarda, els hospitals de la Regió Sanitària de Girona comptaven amb 345 ingressats i, d'aquests, 59 es trobaven en situació crítica. L'hospital Trueta, el centre sanitari de referència de les comarques gironines, tenia 96 pacients ingressats i, d'aquests, 40 es trobaven en situació crítica. Seguidament, l'hospital Santa Caterina comptava amb 59 ingressats i 12 d'aquests, crítics. I l'hospital de Figueres és el tercer de la regió amb un nombre més elevat de pacients: 57 en total. Val a dir, que el de Figueres és un hospital comarcal i no té la mateixa capacitat assistencial que el Trueta o Santa Caterina, els principals de la regió. En canvi, però, té pràcticament el mateix nombred de pacients ingressats. Fonts de l'hospital han admès que han arribat a superar la setantena d'ingressos, durant el pic de la segona onada.

Seguidament, Olot en té 15; Campdevànol,12; Blanes, 28 (3 crítics); Calella, 27 (2 crítics); Palamós, 31; la clínica Girona, 11 (2 crítics); la clínica Salut Infirmorum de Banyoles, 4, la clínica Santa Creu de Figueres, 5; i la clínica Bofill, 4.

El gerent de la clínica Girona, Carles Espígol, va explicar a aquest diari que de moment encara no han rebut pacients derivats de centres públics. «Actualment la situació és estable, estem millor que a la primera onada, tot i que hem hagut de reorganitzar l'activitat i prioritzar la cirurgia major ambulatòria».