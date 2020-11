La majoria de municipis «suspenen» en transparència

La Llei de la Transparència continua essent la gran assignatura pendent de la gran majoria d'ajuntaments gironins. Segons una anàlisi realitzada per Canal Ajuntament, a les comarques gironines només hi ha dinou ajuntaments que compleixin amb més del 80% de les dades requerides en Publicitat Activa per la Llei de la Transparència. La llista inclou la capital, Girona, i els municipis de Llagostera, Cassà de la Selva, Riudellots, Vilablareix, Bescanó, Sant Gregori, Anglès, Canet d'Adri, Celrà, les Planes d'Hostoles, Banyoles, Besalú, Riudaura, Garrigàs, Roses, Palau-saverdera, la Jonquera i Puigcerdà.

La publicitat activa consisteix que els governs municipals posin a disposició de la ciutadania, sense que ningú els ho hagi de demanar, dades relacionades amb la llei de la transparència, incloses totes les qüestions relacionades amb l'organització municipal (organigrama actualitzat, la relació de llocs de treball, la convocatòria i resultat de processos selectius, l'agenda oficial dels alts càrrecs...); informacions de rellevància jurídica (els procediments normatius en curs, les memòries, informes i documents justificatius, el catàleg de procediments administratius, les resolucions administratives i judicials amb rellevància pública...); la informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial (prsesupostos, retribucions, indemnitzacions, dietes, comptes anuals, cost de les campanyes de publicitat institucional...); les dades relatives a la planificació i programació de l'Ajuntamen i els convenis signats i les subvencions atorgades, entre altres.

Segons el mapa elaborat per Canal Ajuntament, actualitzat amb dades del passat mes d'octubre i que es pot consultar al seu perfil de Twitter, a les comarques gironines -igual que a la resta de Catalunya-, els ajuntaments encara tenen molta feina per fer en matèria de transparència. Només hi ha dinou consistoris en tota la demarcació que informin sobre més d'un 80% de les matèries previstes, mentre que en quinze casos més, es compleixen entre un 50 i un 80% dels preceptes: es tracta dels ajuntaments de l'Escala, Santa Cristina d'Aro, Salt, Sant Martí de Llémena, Sant Hilari Sacalm, Les Preses, Olot, Sant Joan les Abadesses, Sant Jaume de Llierca, Palafrugell, Ullà, Castelló d'Empúries, Ripoll, Lloret i Riells i Viabrea. En la resta de casos, no s'arriba ni al 50% de la informació requerida.