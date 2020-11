Olot reparteix 59.850 euros entre les entitats que no van fer barraca

Barraques preparades per les Festes del Tura del 2019.

El ple d'Olot va aprovar repartir 59.850 euros entre les entitats que no van poder fer barraca per les Festes del Tura i algunes que han plantejat necessitats econòmiques. En concret, nou associacions rebran un ajut de 4.000 euros cadascuna i cinc rebran ajuts per cobrir les necessitats que han plantejat a l'Ajuntament.

L'acord va ser aprovat amb els vots a favor de JuntsxCat i ERC, l'abstenció del PSC i el vot en contra de la CUP. Els vots van estar condicionats pels altres temes continguts en l'aprovació del pla estratègic de subvencions. Tots van estar d'acord a ajudar les entitats.

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, va explicar que els ajuts sortiran de la partida que s'havia destinat a les Festes del Tura. Va plantejar que els ajuts de 4.000 euros no serviran per cobrir els ingressos que podien fer les entitats amb la barraca de les festes. Va concretar que algunes quan acabaven les festes havien ingressat 20.000 euros nets.

Berga va afegir que l'Ajuntament ha aprovat ajudes a entitats sense barraca de festes que han plantejat necessitats. Va enumerar el Centre Excursionista Olot, la Casa Cultural d'Andalusia, l'Associació d'Olotins Amics del Porc i del Xai, el Campus Garrotxa i la Coral Gaia.

D'altra banda, fa pocs dies, l'alcalde va mantenir una reunió telemàtica amb les responsables de les associacions esportives. Berga ha explicat que els ha afectat molt el fet de no poder fer grups bombolla per preparar-se.